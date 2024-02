Oscar Piastri, compañero de Lando Norris en McLaren y mejor 'rookie' del año, ha sido el primer piloto de la parrilla de Fórmula 1 en reaccionar a la noticia del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

Sin embargo, muchas otras voces autorizadas del 'Gran Circo' comienzan a valorar el que casi con toda probabilidad sea el 'bombazo' del año en F1.

Uno de ellos ha sido Flavio Briatore, mítico jefe de Fernando Alonso en los años de sus Mundiales con Renault y hombre con mucha 'solera' en la categoría.

El italiano tiene dudas de la decisión del británico por dos motivos. Primero, por dejar tirado al equipo que le ha dado seis de sus siete títulos; después, por el nivel de competitividad que pueda ofrecer Ferrari.

"Estoy muy sorprendido por el fichaje de Hamilton por Ferrari, habrá tenido sus razones. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a Ferrari y al piloto inglés. Me sorprende porque Mercedes ha hecho mucho por él", ha señalado en declaraciones a 'Lapresse'.

"¿Estoy de acuerdo con la elección? No lo sé. En primer lugar es esencial fabricar un buen coche, porque puedes tener a Batman en el equipo, pero si el coche no es competitivo el piloto no podrá marcar la diferencia. Es fundamental que el coche funcione", ha añadido, dejando dudas sobre el monoplaza que pueda confeccionar la 'Scudera' para 2025.

Con Hamilton fuera de Mercedes, la marca de la estrella buscará un piloto experimentado y de rápido rendimiento para acompañar a George Russell. De hecho, tal y como informa la 'BBC', Fernando Alonso, que está representado por Briatore, es una de las cartas que baraja Toto Wolff.