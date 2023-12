El piloto mexicano Esteban Gutiérrez recuerda su etapa en Haas y lamenta la decisión de prescindir de sus servicios con la 'excusa' de no sumar puntos en 2016.

Gutiérrez ha señalado que su estancia en la escudería no resultó del todo satisfactoria, ya que nunca tuvo la absoluta confianza del equipo y no consiguió sumar ningún punto. Esto provocó que Steiner no se planteara su renovación, lo cual decepcionó al piloto de Monterrey.

"La relación con Haas no funcionó, en general. Estaba claro que Guenther acabaría usando el argumento de los resultados, lo cual me acabó decepcionando. Le pregunté por qué no consideraron renovarme como piloto y su respuesta fue, 'porque no has sumado puntos'", reconoció el mexicano en la web F1 Oversteer.

"Para mí era decepcionante, ya que no lo veía como una razón válida. Había acabado muchas veces undécimo, muy cerca de los puntos y estaba siendo bastante consistente en ritmo de carrera y también rápido en clasificación. Cuando tenía la oportunidad de sumar puntos, sufrí fallos mecánicos", recalcó.

Y Grosjean...

Por parte del otro lado del garaje, Romain Grosjean afirma que no fue nunca la primera opción de Haas para 2016:

"No creo que fuese la prioridad de Haas en 2016. Creo que ellos querían a Hülkenberg, pero él les dijo que no y vinieron a por mí. Tuve una larga conversación con Guenther, pero a partir de ahí, las negociaciones y los contratos llegaron realmente rápido. Me gustó mucho la idea y el inicio de ese año dejó claro que tomé la decisión correcta", concluyó el francés.