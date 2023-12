Por si no había quedado claro hasta ahora, Guenther Steiner ha vuelto a dejar más que evidente que eso de Andretti a él no le gusta. Que a él, como jefe de Haas, como jefe de la de momento única escudería estadounidense de la F1, el proyecto de uno de los apellidos más ilustres del motor no le hace lo más mínimo.

En una entrevista con 'RaceFans', que recogen en 'SoyMotor', el mandamás de la marca norteamericana, que tiene una estrechísima relación con Ferrari, se lo ha dejado claro a Andretti.

"Si quieren entrar en la F1 que esperen a que alguien venda su equipo. Como en todo lo demás", relata.

Porque para él eso de empezar es complicado: "Iniciar algo desde cero es muy difícil. Y casi tan difícil como llegar es quedarse aquí".

"No hay que subestimar eso. Todo es más difícil. La intensidad del deporte ha crecido mucho en estos ocho años. Y no sé qué hará Andretti, porque no he visto ni uno solo de sus planes", relata.

Y sigue a la carga: "Solo los ha debido ver la FIA. En ningún lugar estaba puesto cómo iban a hacerlo. No lo sé. Puedes hacer cosas en EEUU, pero la operación de carrera la decidimos tener en Reino Unido".

"Hay diez equipos sólidos. Si alguien está interesado que se espere a que algo esté a la venta. Todo va y viene, en algún momento", sentencia.