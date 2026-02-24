Horner no culpa a los Verstappen de su salida de Red Bull: "Jos no es mi admirador, pero..."

El que fuera jefe de Red Bull señala a Helmut Marko y a Oliver Mintzlaff de su despido como jefe del equipo Red Bull.

Christian Horner fue despedido de Red Bull de forma fulminante. Al finalizar el pasado curso, los grandes jefes de la escudería de las bebidas energéticas le apartaron con una indemnización millonaria. Pero no, la culpa no fue de los Verstappen. Él mismo lo ha reconocido.

En una entrevista a 'Telegraph' reconoce que lo pasó mal: "Mi reacción inmediata cuando te traen un sándwich de mierda como ese (el despido) es decir 'que les den'. Me arrebataron algo que no había elegido y que era muy preciado para mí".

Ni Max ni Jos Verstappen fueron los responsables de su salida: "Jos Verstappen nunca ha sido mi mayor admirador, pero no creo que los Verstappen fueran responsables de ninguna manera de mi despido".

Y sí da dos nombres: "Creo que fue una decisión de Oliver Mintzlaff, con el asesoramiento de Helmut Marko desde la barrera".

Ahora Horner busca un nuevo proyecto lejos de Red Bull. Se le ha relacionado con Alpine, incluso para comprar la escudería junto un fondo de inversión. Pero de momento se mantiene al margen de la Fórmula 1.