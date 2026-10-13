El deporte que habría elegido Fernando Alonso si no estuviera en la Fórmula 1

El piloto asturiano siempre ha manifestado su pasión por el mundial de MotoGP, por lo que ese es el otro deporte que habría elegido.

Fernando Alonsosiempre se ha manifestado como un apasionado del mundial de MotoGP. No es la primera vez que habla de su gusto por las motos y en la previa del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se volvió a referir a ello.

Le preguntaron al piloto asturiano en qué deporte le gustaría competir si no fuera piloto de Fórmula 1.

Y Fernando lo dejó claro: "En MotoGP".

Porque Alonso no quiere salir del mundo del motor. Esa es su pasión. Ya sean motos o coches.

De hecho, fuera de la F1 Fernando ya ha competido en el Dakar, en las 24 Horas de Le Mans y en las 500 Millas de Indianápolis. Y siempre ha manifestado que le gustaría regresar. Los rumores sobre su presencia en el Dakar 2027 con Aston Martin se han incrementado en los últimos días.

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