Dura autocrítica de Honda tras el enfado de Alonso en Singapur: "Este resultado refleja..."

Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japones, reconoce el bajo nivel del motor, tal y como ya avisó Alonso. Por lo pronto, Honda no plantea una posible solución a esos problemas.

Fernando Alonso ha vivido su enésimo gran premio decepcionante esta temporada. El asturiano tuvo que ver como, en una carrera en la que parecía que podía firmar un buen resultado, se encontró de nuevo con un motor Honda que le lastra a niveles exagerados.

Fernando avisó del rendimiento del motor en la jornada del viernes. Lo hizo también en la jornada del sábado cuando Aston Martin terminó cambiándolo por otro motor. Ese cambio sirvió más bien de poco con un Alonso que se veía incapaz de pelear por los puntos.

Un día después de una nueva debacle, Honda toma la palabra y asume la culpa de todo lo sucedido en Singapur: "Llegamos a esta carrera con ciertas expectativas, tras haber sumado puntos en el Gran Premio de Baréin en Malasia. Sin embargo, el resultado final no estuvo a la altura de nuestras expectativas", reconoció Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japonesa.

El directivo es consciete del mal rendimiento del motor y asume la culpa total: "Considerando nuestro conjunto, creo que este resultado refleja nuestro nivel actual de competitividad en relación con nuestros rivales".

"Al mismo tiempo, pudimos recopilar una cantidad significativa de datos durante el fin de semana, y nuestro objetivo es utilizar la información obtenida para optimizar nuestro desarrollo y preparación para las próximas carreras", reconoce Orihara.

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