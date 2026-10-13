Ferrari tendrá una conversación con Hamilton tras lo ocurrido en Singapur: "Hay que evitarlo"

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, comenta lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur cuando Lewis Hamilton se negó a entrar en boxes.

Lewis Hamilton desobedeció las órdenes de equipo. Ferrari le pidió en Singapur que entrara en boxes cuando llegara el coche de seguridad, pero él se negó. Charles Leclerc sí entró al garaje y acabó subiendo al podio, a la segunda posición.

"Prefiero quedarme en pista...", respondió el británico cuando le pidieron que entrara a boxes.

Y su jefe, Fred Vasseur, dijo que aunque no estaba enfadado, sí hablaría con su piloto para que algo así no volviera a pasar. Porque perdió un podio, una tercera posición, que era muy evidente.

"No estoy enfadado. En general, ha sido un buen fin de semana. Los dos pilotos hicieron un trabajo excelente. Cuando les pedimos que intercambiaran posiciones en la pista, lo hicieron, tenían una actitud clara y también justa entre ellos", dice el jefe de la escudería de Maranello.

"Hoy había la oportunidad de terminar segundo y tercero, y es una pena perder puntos del campeonato mundial de esta manera. Tenemos que hablar con Hamilton para intentar evitar situaciones así en el futuro", dice Vasseur.

El británico sigue con opciones en la lucha por el mundial, pero son mínimas. Sobre todo después de dejar escapar un podio que parecía cantado en el circuito de Singapur.

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