¿Dardo del jefe de Mercedes a Hamilton? "Esta generación de coches no se adapta a Lewis..."

Lewis Hamilton ha dejado Mercedes para marcharse a Ferrari y vestir de rojo. Ya es el compañero de Charles Leclerc y sabe que en este 2025 tendrá una gran oportunidad de lograr el octavo título mundial de la Fórmula 1. Porque llega a un coche que es candidato a todo junto a los McLaren y también a Max Verstappen con el Red Bull.

Pero tras su salida y después de muchísimas palabras agradables por parte de Toto Wolff, el jefe de Mercedes le ha dejado una especia de 'dardito' sobre la poca adaptación que ha tenido Lewis a estos coches modernos que se introdujeron en 2022.

"Esta generación de coches no se adapta realmente a Lewis...", ha expresado el jefe de la escudería de las flechas de plata en 'Motorsport'.

"Frena tarde y gira el coche agresivamente en las curvas. El coche y los neumáticos a veces no perdonan eso porque no pueden soportar todas las cargas", se explica Toto, que ahora tendrá a sus órdenes al jovencísimo Kimi Antonelli.

Antes de esta última reglamentación de 2022, Hamilton sí brillaba. Consiguió seis mundiales: "Ha sido una época bastante buena para Mercedes y para Lewis".

Pero el presente es más complicado para ellos ya sea con Hamilton o sin él: "A día de hoy, simplemente no somos capaces de tener un rendimiento consistente con este coche y dar a los pilotos algo que sea predecible, que tenga suficiente carga aerodinámica, que no rebote ni salte, que tenga un manejo aceptable, donde la degradación de los neumáticos pueda controlarse adecuadamente y el neumático no esté demasiado frío ni demasiado caliente".