Un campeón de Fórmula 1 no ve a Verstappen emulando a Fernando Alonso

Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y, a partir de ahí, su futuro es toda una incógnita.

Casi con toda seguridad el neerlandés tendrá una oferta sobre la mesa para continuar en la escudería austriaca, pero si los de Milton Keynes no arrancan la nueva normativa con buen pie, es muy probable que 'Mad Max' la rechace.

En ese supuesto se abriría la puerta a fichar por otro equipo... o a retirarse y probar otras disciplinas del automovilismo.

Sobre este aspecto ha reflexionado Nico Rosberg en la 'Gazzetta dello Sport'. El alemán, que se retiró en 2016 tras ganar el Mundial con 31 años, no descarta que el vigente campeón siga sus pasos.

"Es posible. Max ya ha conseguido mucho pese a que es muy joven. La intensidad de la Fórmula 1 te deja huella, tanto física como mentalmente. Si él siente que ha conseguido todo lo que quería y quiere más de su vida, entendería que tomara esa decisión", ha explicado.

A título personal, Rosberg cree que tomó la mejor decisión: "No tengo ningún arrepentimiento. Hice realidad mi sueño de convertirme en campeón del mundo y quería dejarlo en el momento más alto de mi carrera. Después de mi retirada, he podido pasar mucho más tiempo con mi familia y empezar mi carrera como inversor. He hecho lo que sentía que era lo correcto para mí".