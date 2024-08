Desde que Lawrence Stroll se hiciera con el control de Aston Martin, está tratando de fichar todas y cada una de las estrellas de la Fórmula 1. Convenció a Fernando Alonso, se habló incluso de la opción de Max Verstappen y ahora parece que Adrian Newey está cerca.

Y Flavio Briatore podría haber dejado unas palabras para el equipo verde sin mencionarlos de manera directa. Lo ha dicho en una entrevista a la 'BBC' durante el Gran Premio de Países Bajos.

"Un hombre no cambia un equipo", dice posiblemente sobre Newey y su papel como gran ingeniero en Aston Martin.

"No se compra la cultura ganadora. Hay mucha gente que compra, compra y compra, pero el resultado no es en proporción a lo que se compra", dice Briatore.

Sobre Alpine, esta vez sí de manera directa, se pone un objetivo realista para el futuro: "La ambición realista sería la de conseguir algún podio en 2027".

"No necesitamos tanta gente, pero no voy a recortar empleo. No quiero despedir a nadie, pero necesitamos eficiencia, personas con mucha experiencia", sentencia el nuevo asesor de la escudería francesa.