"Ahora entendemos más el coche...". Esa es la frase de Fernando Alonso después de clasificar séptimo en Zandvoort. Un gran resultado para un equipo Aston Martin que quiere ir a más para marcar el camino de cara al 2024. Pero Fernando ha lanzado un aviso a los suyos: los rivales ahora son los que vienen por detrás.

"Tenemos que hacer cambios que hemos echado de menos en Spa o en Hungría. Con la actualización de Williams, que parece que son más rápidos que nosotros... los Haas o Alpine. No podemos dormirnos porque estamos muy cerquita de caer en posición", ha dicho ante los medios de comunicación después de la sesión.

"Se trabaja en mejorar el coche y el resto de equipo no paran. No estamos en la zona de confort. Estamos de lleno en la mitad y no podemos despistarnos", explica el piloto asturiano.

Una sesión para "estar contento": "No estaba del todo cómodo con el coche al principio. Dependía del viento el coche se sentía de una manera u otra. En la Q3 tuve la mejor vuelta. Todavía no sabía dónde estaba, pero estaba contento con la vuelta".

En Zandvoort es tan difícil adelantar que la salida será clave: "Hacer una buena salida. Intentar no perder ninguna posición. Es poco real pensar que vamos a acabar por delante del Ferrari (Carlos Sainz) o Mercedes (Lewis Hamilton)...".

Lance Stroll también ha completado un buen sábado: noveno clasificado y en Q3. Un rayo de luz para Aston Martin, que debe trabajar para no descolgarse de los cuatro equipos grandes.