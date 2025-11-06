Ducati, pesimista con Marc Márquez: "Habrá un tiempo de recuperación bastante importante"

Claudio Domenicali, CEO de los de Borgo Panigale, ha actualizado el estado de la lesión de Marc Márquez.

Descartada ya la opción de que Marc Márquez participe en el Gran Premio de Valencia y en los primeros test de pretemporada, el objetivo del ilerdense y de Ducati es recuperarse al 100% para estar en plena forma de cara al nuevo año.

Claudio Domenicali, CEO del equipo, ha actualizado en 'SkySport' cómo está evolucionando el proceso de recuperación de su piloto.

"Marc se quitará el vendaje el martes y comenzará la fisioterapia para recuperar el hombro", ha señalado el italiano.

Afortunadamente, Domenicali asegura que el eneacampeón del mundo no tendrá "secuelas" una vez se recupere.

"Lo conocemos, es un tema complejo, aunque digamos que la parte buena es que la fijación que se ha hecho de la parte ósea y del ligamento es totalmente resolutiva, por lo que no tendrá secuelas de esto", ha explicado.

Eso sí, Ducati tiene claro que pasará tiempo hasta volver a ver a Márquez en una moto: "Habrá un tiempo de recuperación bastante importante".