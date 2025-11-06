Ahora

"Me refiero a la persona"

Hamilton señala al piloto "más completo" al que se ha enfrentado: ni Fernando Alonso ni Verstappen

El heptacampeón del mundo no duda al afirmar que Sebastian Vettel ha sido el mejor piloto contra el que ha competido.

Lewis Hamilton en el GP de AzerbaiyánLewis Hamilton en el GP de AzerbaiyánGetty

En la previa del Gran Premio de México, durante una entrevista en 'ESPN', a Lewis Hamilton le preguntaron por Sebastian Vettel y no titubeó a la hora de afirmar que es el "piloto más completo" contra el que se ha enfrentado.

"Tengo una gran relación con Sebastian. Para mí, de todos los pilotos que he conocido en mi carrera, él es el piloto más completo en todos los sentidos", explicó.

Eso sí, destacó sobre todo su faceta humana: "Cuando hablo de un piloto completo, me refiero a la persona. Alguien con empatía, con comprensión y sumamente ambicioso".

"Entiende a la gente. Entiende que hay algo mucho más grande que nosotros mismos. Y con él, no hay lugar para el egoísmo. Su objetivo es unir a las personas. Y me encanta que use su influencia", explicó.

De hecho, Hamilton destaca cómo Vettel le apoyó en sus momentos más difíciles y le sigue animando a día de hoy.

"Él estuvo ahí para mí durante una época bastante difícil. Y hoy le va de maravilla. Tiene una familia estupenda. Seguimos en contacto. Me apoya los fines de semana. Me manda mensajes. Y sí, le estaré eternamente agradecido por esa relación", añadió.

