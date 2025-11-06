Ahora

"Ha marcado la diferencia"

Bagnaia se rinde ante Marc Márquez con una categórica afirmación

El compañero del piloto de Cervera ha asegurado que "de un piloto como Márquez solo puedes aprender, porque se trata de uno de los mejores de la historia".

Marc Márquez y Pecco BagnaiaMarc Márquez y Pecco BagnaiaGetty

A falta de dos citas para que finalice la presente temporada de MotoGP, parece que a Pecco Bagnaia cada vez le importa menos quedar tercero o no.

El italiano marcha cuarto en la general a solo cinco puntos de Marco Bezzecchi, pero si por él fuera, ya se centraría en 2026.

"Este ha sido el año que más dificultades he tenido. Espero que el que viene no tenga ni un tercio de los problemas de este, y que todo funcione bien", ha señalado en la previa del GP de Portugal.

Muchos apuntan a que parte de esa falta de confianza se debe a la presencia de Marc Márquez en Ducati, para quien Bagnaia solo tiene buenas palabras.

"Siempre he respetado y admirado a mis compañeros. De un piloto como Márquez solo puedes aprender, porque se trata de uno de los mejores de la historia", ha afirmado Pecco.

"Ha marcado la diferencia en muchas ocasiones, y este año ha llevado a Ducati a dominar", ha añadido el compañero de Marc y miembro de la academia de Valentino Rossi.

Las 6 de laSexta

  1. Junts aprieta, pero no ahoga: anuncia bloquear la legislatura al tiempo que avanza su 'sí' a cinco medidas
  2. La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo
  3. Toñi, que perdió a su familia en la DANA, da un tirón de orejas a PP y Vox y consigue que aplaudan a las víctimas: "Por la justicia y la verdad"
  4. Ayuso se da un baño de masas versionando a Aznar mientras su jefe de gabinete reconoce que mintió
  5. Temporal de lluvias, en directo | Las tormentas golpean Mallorca y Cataluña: caos en aeropuertos y calles anegadas
  6. Familiares y víctimas de acoso escolar exigen más medidas ante el Congreso: "Hay que poner los insultos a la altura de una paliza"