Bagnaia se rinde ante Marc Márquez con una categórica afirmación

El compañero del piloto de Cervera ha asegurado que "de un piloto como Márquez solo puedes aprender, porque se trata de uno de los mejores de la historia".

A falta de dos citas para que finalice la presente temporada de MotoGP, parece que a Pecco Bagnaia cada vez le importa menos quedar tercero o no.

El italiano marcha cuarto en la general a solo cinco puntos de Marco Bezzecchi, pero si por él fuera, ya se centraría en 2026.

"Este ha sido el año que más dificultades he tenido. Espero que el que viene no tenga ni un tercio de los problemas de este, y que todo funcione bien", ha señalado en la previa del GP de Portugal.

Muchos apuntan a que parte de esa falta de confianza se debe a la presencia de Marc Márquez en Ducati, para quien Bagnaia solo tiene buenas palabras.

"Siempre he respetado y admirado a mis compañeros. De un piloto como Márquez solo puedes aprender, porque se trata de uno de los mejores de la historia", ha afirmado Pecco.

"Ha marcado la diferencia en muchas ocasiones, y este año ha llevado a Ducati a dominar", ha añadido el compañero de Marc y miembro de la academia de Valentino Rossi.