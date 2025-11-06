"Sinner está obsesionado con Carlos Alcaraz": atención a la sentencia de un pentacampeón de Grand Slams

Nicolas Mahut ha analizado las opciones del murciano y del italiano en las ATP Finals y se ha 'mojado': Alcaraz será número 1 al término de la temporada.

Carlos Alcaraz tan solo necesita tres victorias en las ATP Finals para terminar el año como número 1. Eso o que Jannik Sinner no revalide su título de Maestro.

El cuadro del español es duro, pero tras su debacle en el Masters 1000 de París seguro que tendrá ganas de sacar su mejor versión.

En la capital gala se retiró el mítico Nicolas Mahut, que en una entrevista en 'Eurosport' ha analizado el duelo entre los dos mejores tenistas de la actualidad.

Y, la verdad, ha sido más que tajante: "Creo que Sinner puede mejorar aún más su juego, especialmente en ciertas áreas de la pista. Al escuchar sus declaraciones, no me cabe duda de que está un poco obsesionado con Alcaraz".

"Tampoco hay duda de que Jannik es el mejor jugador del mundo en condiciones de pista cubierta y, si mantiene esta forma, tiene muchas posibilidades de imponerse también en Turín", ha explicado.

Eso sí, el cinco veces campeón de Grand Slams en dobles cree que Alcaraz terminará el año como número 1 del mundo.

"Sin embargo, no estoy convencido de que vaya a terminar 2025 en lo más alto del ranking ATP, porque creo que Alcaraz sí conseguirá tres victorias en las ATP Finals", ha zanjado.