Ayuso se da un baño de masas versionando a Aznar mientras su jefe de gabinete reconoce que mintió

¿Qué ha pasado? La 'popular' ha compartido su propio "el que pueda hacer, que haga", del expresidente en una jornada en la que ha subido el tono para apuntar a un Gobierno de Sánchez al que califica de "proyecto totalitario".

En un día de alta expectación en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acaparado la atención mediática en una semana crucial a nivel judicial debido al caso del fiscal general y la supuesta filtración relacionada con su pareja, Alberto González Amador. Ayuso ha intensificado su discurso, desviando la atención del reconocimiento de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, sobre haber mentido. En 'esRadio', apeló al patriotismo y pidió a jueces, fiscales y periodistas defender el Estado de Derecho. Durante una tensa sesión en la Asamblea de Madrid, Ayuso criticó al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolos de ser "lo peor que ha tenido España". La presidenta instó al Gobierno a "delinquir más despacio", en respuesta a los escándalos diarios.

Día de máxima expectación en la Comunidad de Madrid. Día de Asamblea. Día en el que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto al foco en una semana clave a nivel judicial por el caso del fiscal general. Por el de esa supuesta filtración de Álvaro García Ortiz del correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad. A tenor de la situación, Ayuso ha activado el altavoz para subir el ruido.

Para tratar de desviar que Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, haya reconocido que mintió. Para, además, darse un baño de masas. Entre aplausos del grupo 'popular'. Entre, otra vez, palabras contra Pedro Sánchez y un Gobierno al que tilda de "proyecto totalmente totalitario".

Además, Ayuso ha realizado su propia versión del "quien pueda hacer, que haga" de José María Aznar. Ha sido en 'esRadio', donde la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apelado "al patriotismo de todos".

"Que cada uno haga lo que le corresponde. Que jueces, fiscales, periodistas... que todos defiendan el Estado de Derecho. Que cada uno dé su mejor versión en estos momentos", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y ha proseguido su discurso en la misma vía: "Ser valientes. Llevar a quien cometa delitos a un tribunal. Que los sienten y que los juzguen".

Todo esto en una semana clave a nivel judicial y también a nivel político. Porque es su novio, Alberto González Amador, quien también ha reconocido que no hubo orden alguna de arriba al contrario de lo que dijo en su día el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, a pesar de todo, pone el foco en la izquierda: "Que son ustedes los que están en los banquillos. Son lo peor que ha tenido España".

Así ha sido su respuesta a Mar Espinar. A la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. La socialista, en la sesión, ha puesto los nombres de Miguel Ángel Rodríguez y el propio Alberto González Amador en la mesa: "Ese pobre hombre que se llevó dos millones reconoce que dio luz verde a sus abogados para confesar sus delitos. El mismo día, su jefe de gabinete reconoció que mintió".

"Es muy importante que tenga claro algo que todos sabemos, que la culpa es siempre de quien lo hace no de quien lo persigue", ha expuesto la portavoz socialista.

Sesión bronca y llena de tensión la que ha habido en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Era la primera intervención de Ayuso tras el comienzo del caso contra el fiscal general, y la presidenta ha sacado toda su artillería ante un PSOE del que dice que no sabe hacer "otra cosa más que insultar en lo personal".

Además, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "delinca más despacio": "Ahora me tengo que levantar de madrugada porque todos los días nos levantamos con cinco escándalos".

