Sergio Pérez tenía la tercera plaza en su mano. Mantenía a raya a George Russell y no sufría. Pero entonces todo cambió con un Virtual Safety Car que tardó demasiado en irse.

El propio mexicano explicó lo ocurrido: "Fue totalmente desafortunado lo que ocurrió con el Virtual Safety Car. Recibí el mensaje de que iba a terminar en la Curva 9, así que lo hice. Pero no terminó y recibí el mensaje que decía que no terminaría hasta la Curva 12".

"Estaba demasiado cerca. Parece que George tenía información diferente y pudo prepararse mejor", afirma en la web 'Race Fans'.

"Estaba totalmente mal el sistema, algo estaba pasando. Decía que iba a terminar en la Curva 9 y terminó en la 13", siguió lamentándose el de Red Bull, que no pudo acompañar a Max Verstappen en la ceremonia de podio.

A pesar de ello fue un gran fin de semana para la escudería de las bebidas energéticas. El abandono de Charles Leclerc y el quinto puesto de Carlos Sainz los confirman en el liderato.

Pero estos puntos no tranquilizan a Pérez, que salió enfadado del GP de Francia: "No fue genial. Tengo algunas cosas que analizar. No pude encontrar un buen equilibrio con el que sentirme cómodo".