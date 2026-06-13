La confesión de Alonso sobre ser jefe de equipo en la Fórmula 1: "Puedo aportar cosas..."

El asturiano ha sido preguntado en Barcelona sobre la posibilidad de liderar un equipo desde el 'box' en el futuro, algo que el piloto "no se ha planteado" pero en lo que podría aportar una experiencia que pocos miembros del 'paddock' tiene.

Entre todo el revuelo que han causado las recientes declaraciones de Fernando Alonso dejando en el aire su futuro en la Fórmula 1, se añade ahora otra variable que le mantendría vinculado a la competición. Se trata de la posibilidad de convertirse en jefe de equipo, algo que el asturiano no vería con malos ojos.

"No me lo he planteado, pero quién sabe en el futuro, porque es cierto que llevo 25 o 26 años en la Fórmula 1", explicaba el bicampeón mundial a 'Mundo Deportivo'. Su figura es una de las más veteranas en el ‘paddock’, más incluso que muchos de los trabajadores de las distintas escuderías.

"Estos últimos años me he dado cuenta que los ingenieros con los que trabajo llevan 6 o 9 años, un diseñador de motores, de cambio, de aerodinámica, de lo que sea, aparte de Adrian Newey, pues llevan todos 10, 12 años, los que llevan más años, pero los demás son todos más jóvenes", añade Fernando.

Un "bagaje de 25 años" que, en palabras del piloto de Aston Martin, "seguramente pueda aportar cosas a un equipo que otros no pueden".Aunque Alonso fue cauto y no quiso dar nada por hecho ni encasillarse en ningún puesto en concreto: "He vivido más cosas dentro del deporte que otros no han vivido. Entonces, seguramente pueda ser útil. No sé en qué rol, pero puedo ser útil en algún rol".

Con estas declaraciones, Fernando crea más incertidumbre que nunca con su futuro. Por ahora deberá correr en Barcelona este fin de semana, donde llega sin ninguna novedad en el AMR26, una prueba que puede ser muy dura para él y para Lance Stroll. Ambos ocuparán la última línea de parrilla. Alonso saldrá último y Lance, penúltimo.