Nueva llamativa reflexión de Alonso sobre su futuro: "Es una rueda que nunca parará"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

El piloto asturiano ha ofrecido más detalles sobre su rumoreado abandono de la F1 al término de la temporada actual, aunque todo parece depender del proyecto que algún equipo le ofrezca al bicampeón mundial.

El futuro de Fernando Alonso es una de las incógnitas que más expectación genera en la Fórmula 1 y más después de las declaraciones que el asturiano ofreció en Barcelona, dejando caer que este podría ser su último año como piloto. Sobre este tema ha vuelto a ser preguntado en el Circuit de Catalunya.

Concretamente, 'Mundo Deportivo' ponía a Fernando en la tesitura de contar con un coche competitivo, algo que podría hacer variar los planes del piloto de Aston Martin: "Es una rueda que nunca va a parar, porque el año siguiente siempre parece que va a ser mejor que el actual. Porque los equipos tienen siempre proyectos nuevos, tienen actualizaciones en la fábrica, siempre tienen buenos datos. Entonces, para un piloto es difícil escoger cuándo es el momento de parar si tienes la oportunidad de ello". Una situación en la que Fernando valora más que nada "cómo se siente en el coche".

"Estos coches no son los que disfrutas más, por lo que decíamos antes de la unidad de potencia. He conducido cosas más divertidas que los F1 de este año, independientemente del resultado", explicaba Alonso, demostrando su descontento con la nueva normativa. Aunque su crítica a la competición no se quedó ahí y también ofreció su punto de vista sobre el calendario.

"Tenemos ahora 24 carreras. Cuando empecé a correr en Formula 1 teníamos 16, 11 de ellas en Europa. Ahora tenemos 24 y solamente 7 en Europa. Y bueno, tienes que ver un poco lo que te apetece hacer", comentaba el veterano piloto. Y finalizó su respuesta asegurando que "lo más importante para él es sentirse competitivo y rápido", lo que permite confiar en su continuidad si es capaz de pilotar un monoplaza fiable.

"Me siento rápido. Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres, pues intentaré que sea el mejor momento, aunque nunca vas a saber cuál es", concluía Alonso.

Unas palabras de incertidumbre pero que dejan lugar a la esperanza de seguir viendo a Fernando competir a primer nivel. También quedaría por ver si en Aston Martin o en otro equipo, pero todo apunta a que el asturiano continuará corriendo, siempre y cuando cuente con un proyecto competitivo.

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