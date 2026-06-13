El rumor que incendia la Fórmula 1: Fernando Alonso, ¿de vuelta a Alpine?

El paddock del Gran Premio de Barcelona sueña con un nuevo reencuentro entre Fernando Alonso y Flavio Briatore en Alpine de cara a la temporada 2027.

Fernando Alonso ha pasado en tres ocasiones diferentes por la fábrica de Enstone. Allí consiguió sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006. Regresó en 2008 tras el convulso paso por McLaren. En 2021, volvió a la fábrica de la marca francesa para iniciar su segundo periplo en la Fórmula 1. Ahora, un cuarto regreso no suena muy descabellado.

Y es que hay que resaltar que el Alpine de 2021 y 2022 no es el mismo de ahora. Briatore llegó a poner orden y los franceses son el mejor coche de la zona media, logrando un podio en el Gran Premio de Mónaco. Mientras tanto, Aston Martin sigue siendo el farolillo rojo en este 2026.

El piloto asturiano tiene 45 años, y aunque nadie se atreve a prever cuál será la última temporada de Alonso en la F1, lo cierto es que el propio bicampeón del mundo ha afirmado en Barcelona que puede que este sea su último Gran Premio en el Circuit, teniendo en cuenta que en 2027 no habrá carrera en Cataluña por su rotación con Spa.

Alonso es el piloto por excelencia de Flavio Briatore. Con él lo logró todo y su relación sigue siendo fantástica, por lo que el italiano estaría encantado de volver a trabajar con Fernando algunos años más. De hecho, parece que las posibilidades aumentan a cada segundo según se rumorea en el paddock de este Gran Premio de Barcelona.

La clave puede estar en el supuesto salto de rendimiento que Aston Martinprevé para la segunda mitad del año. Si la marca británica da un gran salto y se mete de lleno en la batalla por los puntos, no sería de extrañar que Alonso siguiera confiando en ellos para 2027, sobre todo con la presencia de Adrian Newey.

Pero, si por el contrario, Aston Martin sigue defraudando, Fernando tiene un as bajo la manga. Y ese as se llama Alpine y Flavio Briatore. No hay duda de que el jefe del equipo de Enstone no tendría ningún problema en proporcionarle un asiento a su pupilo en la que puede ser su última temporada en Fórmula 1.