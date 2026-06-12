"En la F1 la magia no existe": Honda pide paciencia y prevé una mejora gradual para Fernando Alonso

Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, asegura que en verano comenzarán a desarrollarse las mejoras en la unidad de potencia para aumentar la manejabilidad y evitar más problemas en el coche.

Aston Martin y Honda no terminan de levantar cabeza. La escudería británica, pese a obtener un punto en el GP de Mónaco de la mano de Fernando Alonso, todavía no está satisfecha con los resultados obtenidos y el motor no consigue rendir de la forma esperada.

A pesar de confirmarse que Honda recibirá una ayuda extra del sistema ADUO para mejorar su unidad de potencia, los fabricantes japoneses se han mostrado cautos y piden "tiempo" para poder demostrar el rendimiento del motor en el AMR26.

"He observado algunos resultados positivos en la fábrica, pero el desarrollo del rendimiento siempre es gradual y lleva tiempo; no existe la magia en la Fórmula 1. Así que podríamos ver algunas mejoras alrededor del verano, pero no hay soluciones milagrosas: será paso a paso", ha asegurado Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, en respuesta a 'Mundo Deportivo'.

Durante el verano, muchos equipos de la Fórmula 1 podrán emplear los parones para desarrollar mejoras en el motor. Es por ello que los nipones trabajarán a destajo para ofrecer a Fernando Alonso y Aston Martin el mayor rendimiento posible en las próximas carreras.

"Hemos recibido algunos datos y ahora nos centramos en desarrollar el rendimiento de nuestro motor durante el periodo de verano. Estamos trabajando en mejorar la eficiencia de la combustión y también en reducir algunas fricciones para mejorar el rendimiento del motor, lo que debería ayudarnos a aumentar nuestras prestaciones", añade Orihara, señalando que elementos deben mejorar en verano.

Por último, desde Honda continúan intentando solucionar cada aspecto que Alonso o Lance Stroll les comentan en cada carrera. "Como comenté en el último evento, hemos visto algunas mejoras en la manejabilidad. Hemos mejorado la estabilidad del motor de combustión, pero en Mónaco también identificamos otro aspecto que debemos mejorar", concluye Shintaro.

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