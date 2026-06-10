Alonso se deshace en elogios hacia Newey: "Tenemos al mejor con nosotros"

El piloto asturiano habla sobre la importancia de tener al ingeniero británico en Aston Martin en un momento complicado para los de Silverstone.

Aston Martin no ha empezado la temporada como le gustaría. El equipo británico tenía las expectativas muy altas con la nueva era de la Fórmula 1 por varias razones. Por un lado, los de Silverstone dejaban de ser clientes de Mercedes para los motores y podían trabajar codo con codo con Honda para crear una buena unidad de potencia.

Pero por otro, Aston Martin tenía otra gran ilusión: tener el primer coche diseñado por Adrian Newey. Sin embargo, los británicos no han conseguido ni una cosa ni otra. El motor Honda es el peor de la parrilla y el chasis de Newey no parece ser el mejor.

Aunque en Silverstone siguen confiando en que van a salir de esta mala racha con la segunda versión de su AMR26. Así lo ha mostrado Fernando Alonso, quien ha hablado sobre la importancia de Newey: "Hablamos con él todas las semanas, pero cuando viene al circuito siempre es muy meticuloso con los comentarios de los pilotos e intenta entender exactamente qué está pasando en cada una de las curvas".

"Así que piensa en lo que el nuevo paquete aportará a ese problema específico, y no solo a eso, sino que está pensando en el paquete de Singapur, en lo que se puede hacer para el próximo circuito urbano y cosas así. Tenemos al mejor con nosotros, así que cuanto más tiempo pasemos con él en pista, mejor será", concluyó el piloto asturiano, según recoge 'Motorsport.com'.

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