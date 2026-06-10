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"Cuanto más tiempo pasemos con él..."

Alonso se deshace en elogios hacia Newey: "Tenemos al mejor con nosotros"

El piloto asturiano habla sobre la importancia de tener al ingeniero británico en Aston Martin en un momento complicado para los de Silverstone.

Fernando Alonso y Adrian NeweyFernando Alonso y Adrian NeweyRedes

Aston Martin no ha empezado la temporada como le gustaría. El equipo británico tenía las expectativas muy altas con la nueva era de la Fórmula 1 por varias razones. Por un lado, los de Silverstone dejaban de ser clientes de Mercedes para los motores y podían trabajar codo con codo con Honda para crear una buena unidad de potencia.

Pero por otro, Aston Martin tenía otra gran ilusión: tener el primer coche diseñado por Adrian Newey. Sin embargo, los británicos no han conseguido ni una cosa ni otra. El motor Honda es el peor de la parrilla y el chasis de Newey no parece ser el mejor.

Aunque en Silverstone siguen confiando en que van a salir de esta mala racha con la segunda versión de su AMR26. Así lo ha mostrado Fernando Alonso, quien ha hablado sobre la importancia de Newey: "Hablamos con él todas las semanas, pero cuando viene al circuito siempre es muy meticuloso con los comentarios de los pilotos e intenta entender exactamente qué está pasando en cada una de las curvas".

"Así que piensa en lo que el nuevo paquete aportará a ese problema específico, y no solo a eso, sino que está pensando en el paquete de Singapur, en lo que se puede hacer para el próximo circuito urbano y cosas así. Tenemos al mejor con nosotros, así que cuanto más tiempo pasemos con él en pista, mejor será", concluyó el piloto asturiano, según recoge 'Motorsport.com'.

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