El Gran Premio de Arabia Saudí no dejó mucho espectáculo en las primeras posiciones. Sin embargo, la verdadera batalla estuvo por los puestos más retrasados. Y es que Kevin Magnussen fue el encargado de animar el cotarro durante las 50 vueltas de la carrera.

El 'show' de Magnussen comenzó en las primeras vueltas, cuando recibió la primera penalización por un incidente con Alex Albon. 10 segundos de sanción, que no fueron los últimos. Más adelante, el piloto danés de Haas volvió a ser penalizado con otros 10 segundos tras adelantar por fuera de la pista a Yuki Tsunoda.

Tras este cúmulo de sanciones, la marca estadounidense decidió aprovechar la situación para rascar algún punto. Mientras que Kevin Magnussen se dedicaba a rodar en la undécima posición a una velocidad de crucero, manteniendo a todo el grupo por detrás, su compañero Nico Hülkenberg se escapaba para poder hacer la parada y salir delante de todo este pelotón. El piloto alemán se hizo con un punto gracias a la labor de equipo de Magnussen, algo que no ha gustado mucho en otros equipos.

Y es que la escudería RB (antigua AlphaTauri) no dudó en señalar esta táctica de bloqueo como antideportiva: "Eso no me parece correcto y es la definición de comportamiento antideportivo. Estoy seguro de que nosotros y otros equipos hablaremos con la FIA al respecto de cara a futuras carreras", señaló Alan Permane, director de carreras de RB.

"Yuki estaba luchando por lo que podría haber sido un décimo puesto. Entonces le adelantó Magnussen, que cortó la pista para hacerlo y luego ralentizó a todo el pelotón para que su compañero abriera hueco para entrar en boxes por delante de todos nosotros", señaló Laurent Mekeis, jefe de RB.

En cuanto a Tsunoda, el japonés también se mostró molesto con lo ocurrido durante el Gran Premio: "Fue bastante frustrante, probablemente mi error fue dejar pasar a Kevin. Pero al mismo tiempo me adelantó con las cuatro ruedas fuera. Vale, le han penalizado con 20 segundos, pero iba a velocidad de crucero. Me pareció un poco injusto, pero la verdad es que también le dejé pasar. Ese fue mi error".

"Puedo entender su misión, ayudó al equipo a sumar puntos, pero fue bastante peligroso y casi me estrello en la curva 2. Sinceramente no diría que fue justo, pero tengo que entender su lucha. No puedo adelantar y destrozar el coche. Las posiciones en las que luchamos siempre son difíciles, esto ayuda a ser mejor piloto, tenía que adelantarle sí o sí", concluyó el piloto en unas declaraciones a 'Motorsport.com'.