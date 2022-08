Ya en la segunda mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1, los equipos cada vez están más centrados en desarrollar el monoplaza del próximo año que de mejorar el rendimiento del actual.

En plena 'silly season', se mezclan los intereses cruzados de pilotos y equipos, los fichajes de unos por otros y los constantes avances en busca de avanzar puestos en la parrilla de cara a la próxima campaña.

Es el caso de Fernando Alonso en Alpine. El bicampeón del mundo de F1 correrá con Aston Martin en 2023 y ya ha comenzado a notar el 'pasotismo' del equipo francés desde su anuncio.

Como es lógico, el asturiano quedará relegado a un segundo plano a la hora de probar y analizar las mejoras del coche de la próxima temporada, aunque lo que no entra en la lógica de Pedro de la Rosa es que Alpine le haya dejado escapar.

"A mí lo que me sorprende es que hayan dejado escapar a Fernando. Tener un piloto especial es muy difícil, hay muy pocos en Fórmula 1. Y cuando lo tienes, lo dejas escapar. ¿Con 40 años te puedes considerar un piloto veterano? En el deporte moderno si te cuidas bien, los 40 son los nuevos 30. Yo creo que el pasaporte no es importante", ha señalado en 'As'.

Sobre el 'veto' al que le someterá Alpine, el expiloto ha detallado qué cree que pasará: "Es una práctica habitual que cuando un piloto comunica al equipo que se va le restrinjan al máximo toda la información técnica del coche o el motor de la próxima temporada. También los datos de evolución en el túnel de viento, además de no dejarle probar el coche o el motor nuevo en el simulador. Eso es lo normal y a lo que se enfrentará Fernando".

Sobre su fichaje por Aston Martin, De la Rosa destaca la tendencia positiva del equipo británico: "Trabajar con Fernando es lo mejor que hay porque no hay nada mejor que trabajar con alguien que va a dar todo por lo que haces. Si se exige el primero así mismo, también luego exige a los demás, pero siempre es un trabajo en equipo. ¿Qué campeón del mundo no exige a su equipo?".

"Si Alonso va a Aston Martin es porque su plan es volver a ganar. Yo creo que no hay ningún piloto que fiche por un equipo sin pensar que no va a ganar, ya no lo digo por Fernando, lo digo en general. Sobre todo, en este caso, Aston Martin tiene un proyecto tremendamente ambicioso a largo plazo. Y subrayo a largo plazo, porque en Fórmula 1 no pasas de los 15 primeros a estar ganando carreras al año siguiente", ha zanjado.