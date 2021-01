La Fórmula 1 es un cúmulo de especulaciones constantes en lo relativo a su futuro. Con el espectacular R25 de Fernando Alonso deslumbrando en Abu Dabi, y dejando un sonido que muchos echan de menos, ahora es Alejandro Agag quien cree que el Gran Circo debería ser "cien por cien eléctrico" y fusionarse con la Fórmula E.

Él es, el promotor de esta competición, y por ello incide en el cambio de motores en la F1 para acercarlo más a la Fórmula E: "Se habla mucho de los combustibles ecológicos, pero son un invento artificial para los que no pueden superar los motores de combustión".

"Si no se quiere hacer un cambio real no tiene sentido. Me gustan los motores de combustión, pero su tiempo se debe acabar pronto", dice en 'Car Advice'.

Así pues, lanza un mensaje: "La F1 ha de ser cien por cien eléctrica. Ahora, la Fórmula E es diferente en audiencia y prestigio, pero el futuro es una fusión de las dos".

"Debe hacer el cambio, definitivamente, a la movilidad eléctrica. De no hacerlo, no será posible hasta dentro de 19 años", cuenta.

Son justo los años que les quedan de licencia de Fórmula E: "Si la F1 consigue ese contrato tras terminar nuestro contrato será tarde. Tenemos los derechos por 25 años y solo hemos cumplido seis".

Parece ciertamente improbable que la Fórmula 1 se decante por unos motores cien por cien eléctricos y descarten los de combustión, viendo que esta era híbrida no ha terminado de convencer del todo.

Eso sí, la FIA no quiere mirar hacia atrás, a pesar de las sensaciones vividas y transmitidas por Fernando Alonso en Yas Marina.

Así pues, aunque parezca improbable, todo es posible en un campeonato que podría ver cómo los motores se congelan y que no vería llegar la nueva era del Mundial hasta, como pronto, 2025.

Te puede interesar

Jenson Button vuelve a la Fórmula 1 en el equipo Williams

Un exjefe de Fernando Alonso duda de Lewis Hamilton: "Hablamos en Navidades y..."

Las sorprendentes palabras de Stroll sobre Vettel: "¿Nuevos compañeros? No espero nada especial"