En los últimos años, la edad se ha convertido en solo un número. Fernando Alonso es un ejemplo de ello. El asturiano, que cumplirá este año 43 años, continúa al máximo nivel, codeándose con los pilotos más jóvenes y demostrando estar igual o mejor preparado que muchos ellos.

Así lo ve también el piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez, quien no se ve compitiendo hasta una edad tan adelantada: "No, no me veo corriendo por tanto tiempo...". Sin embargo, al ser preguntado por si Alonso podría continuar rodando hasta los 50, Checo lo tiene claro: "¡Probablemente! Probablemente sí".

"Creo que Fernando es un gran ejemplo para nuestra generación en términos de motivación. Si tienes esa motivación, y obviamente, te cuidas el cuerpo... todos somos muy profesionales, así que la condición física no es una limitación, entonces todo es cuestión de la motivación", señaló el mexicano en unas declaraciones a 'Motorsport.com'.

Sergio Pérez es uno de esos pilotos que aún no conocen dónde competirán a partir de 2025. El ganador de seis Grandes Premios tiene por delante demasiados inconvenientes para que Red Bull le ofrezca un nuevo contrato: "Creo que es una temporada realmente muy ocupada. Así que sólo nos centramos en las primeras carreras".

"No creo que vaya a marcar ningún plazo ni nada por el estilo, por ahora, sólo me estoy centrando en las cinco primeras carreras para sacar el máximo provecho de ellas, porque van a ser tan agotadoras que simplemente no quiero ninguna distracción", concluyó.