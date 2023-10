La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en la ciudad de México para disputar uno de los Grandes Premios más bonitos de la temporada. Una carrera que, además, significará el Gran Premio local para un 'Checo' Pérez que no está viviendo su mejor temporada.

Por ello, en la semana previa a la carrera, el propio mexicano ha querido destacar el amor y el cariño que tiene hacia su afición: "Primero agradecerles todo su apoyo y cariño que me han dado incondicionalmente en todo momento".

Asimismo, 'Checo', en un evento realizado ante varios medios, ha querido pedir educación y respeto ante todos los pilotos: "Segundo, pedirles que demostremos que somos la mejor afición del mundo, la más educada. Quiero que México salga a apoyar a todo el equipo Red Bull, no solo a mí".

"Creo que eso es lo que más me gustaría, que todo el mundo de la Fórmula 1 se lleve de México una idea de que somos una afición educada y comprometida con el deporte, y agradecida. Que se lleven un buen sabor de México, como siempre ha sido; así que comportarnos a la altura será importante para mí, y mostrar lo grande que somos como país y cultura", añade.

Pérez, a su vez, nunca ha ocultado su deseo de conseguir la victoria en su Gran Premio de casa y, aunque es muy difícil teniendo en cuenta el nivel actual de Max Verstappen y del resto de la parrilla, no es imposible.

"Es un momento que sueño toda mi vida, ganar en casa sería el gran premio más especial, el que más me gustaría ganar de todos. Toda mi familia va a estar aquí toda la semana y me encantaría que me vieran ganar enfrente de toda mi gente y país que ha estado incondicionalmente conmigo", asegura.