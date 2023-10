Como cada semana posterior a un Gran Premio, la Fórmula 1 hace oficial las notas de cada piloto por medio de los 'Power Rankings'. Unas valoraciones que, para llevarlas a cabo, la F1 cuenta con la colaboración cinco expertos que valoran la actuación de cada piloto independientemente del monoplaza que manejen.

Esta vez, a pesar de que fue descalificado por finalizar la carrera con un coche ilegal, Lewis Hamilton se ha llevado la valoración más alta con un 9,6. Por delante, incluso, de Max Verstappen (9,4) a pesar de que el neerlandés ganó la carrera saliendo desde la sextaposición.

El podio de la carrera lo cierra Lando Norris con un 8,6 y, a pesar de que la carrera de Fernando Alonso roza lo milagroso, tuvo que abandonar y, por eso y a diferencia de Hamilton, el asturiano ha de conformarse con un 7 que le deja en décima posición, por detrás de su compañero Lance Stroll que, a pesar de tener un peor fin de semana, ha sido valorado con un 7,2.

Carlos Sainz, por su parte, no ha tenido el fin de semana más fácil de su carrera pero, aun así, ha vuelto a subirse al podio tras las descalificaciones. Sin embargo, pese a ello, Carlos ha sido octavo con un 7,2 mientras que Charles Leclerc, pese a descalificar, ha sido sexto con un 7,6.

Si bien es cierto que Max no ha tenido su mejor fin de semana sufriendo como nunca, ha ganado como siempre. Y, a pesar de que no ha recibido la nota más alta, el neerlandés continúa siendo sobresaliente en la general con una media de 9,3.

Lewis Hamilton, gracias a su sobresaliente en Estados Unidos, ha podido adelantar a Fernando Alonso en la general aunque, eso sí, ambos están empatados con un 7,8 y, con cuatro carreras por delante, todo puede pasar.

