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"Está viviendo su sueño"

Las palabras del exentrenador de Rafa Jódar que agrandan su figura: "No compite por el dinero"

Andrés Pedroso, técnico de la promesa española en la Universidad de Virginia, ha destacado la fuerte mentalidad que ha construido su pupilo durante los últimos meses.

Las palabras del exentrenador de Rafa Jódar que agrandan su figura: "No compite por el dinero" Las palabras del exentrenador de Rafa Jódar que agrandan su figura: "No compite por el dinero"Getty

Rafa Jódar está dando pasos de gigante cada vez que afronta un torneo. El joven tenista español continúa su periplo por el ATP 500 de Washington tras haber batido a Arthur Fils y Kei Nishikori, y ya se prepara para medirse en cuartos de final ante Lorenzo Musetti este viernes.

A pesar del breve recorrido de Jódar por el circuito ATP, el de Leganés se ha ganado el aplauso del público en cada pista que ha pisado, todo ello debido a su mentalidad y forma de ser. Tal y como señala su exentrenador, Andrés Pedroso, su pupilo cuenta con una confianza óptima en sí mismo y no juega por la fama.

"No se trata del dinero, de la fama o de los Grand Slams. Se trata simplemente de Rafa viviendo su sueño. Ha descubierto cómo concentrarse al máximo, aislarse, creer en su juego y saber que puede ganar a cualquiera", ha asegurado Pedroso en el podcast 'The Changeover'.

El que fuese su mentor durante su estancia en la Universidad de Virginia en Estados Unidos ha revelado aspectos desconocidos de Rafa y anécdotas durante su entrenamiento. "Cada vez que conseguía un gran resultado en júnior, su padre le obligaba a ir a su club y pelotear con los más pequeños", cuenta Andrés, destacando los valores humildes que le ha inculcado su padre.

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