Carlos Sainz se sincera: "No hemos hecho un buen trabajo como equipo"

El piloto español admite que los problemas de su Williams no se deben únicamente al sobrepeso, sino que también entran otros factores como la aerodinámica: "Es una combinación de ambas cosas".

El inicio de año de Williams no ha cumplido con las expectativas. El equipo británico miraba con ambición esta nueva era de la Fórmula 1, pero un mal invierno ha hecho que tanto Alex Albon como Carlos Sainz estén sufriendo en las primeras carreras de la temporada.

Unos problemas que, desde los test, se achacan al sobrepeso del FW48. Sin embargo, tras un GP de Japón difícil para los de Grove, Sainz comentó que el peso no era el único problema de su monoplaza.

"Podría ser el peso, podría ser la carga aerodinámica… Creo que es una combinación de ambas cosas. La razón por la que sufrimos en carrera es esa, por lo que necesitamos quitar una y añadir la otra al coche. Y creo que, como equipo, si hacemos ese trabajo durante el año, terminaremos la temporada siendo mucho más competitivos", comentó Sainz, según recoge 'Motorsport.com'.

Además, el piloto madrileño reconoció tras la carrera en Suzuka, que este doble problema de Williams hace que haya tanta distancia con los demás pilotos: "Cuando veo la diferencia con los equipos de arriba...incluso Pierre Gasly era 1,3 o 1,2 segundos más rápido que nosotros. Por eso no me oiréis hablar solo del peso, porque como equipo también tenemos que asegurarnos de añadir carga aerodinámica".

Un momento que está siendo complicado para el equipo, y por el que Sainz ha mostrado su decepción: "Tuvimos mucho tiempo el año pasado para centrarnos en estas reglas y hacer un buen coche. Tuvimos muchas horas de túnel de viento y mucho tiempo para desarrollarlo. Siendo muy sincero, como equipo sabemos que no hemos hecho un buen trabajo con el peso, pero también sabemos que nuestro paquete aerodinámico no está a la altura".

Sin embargo, Carlos sabe que esa mejoría lleva su tiempoy no puede ser un cambio de la noche a la mañana. "Tenemos que ir poco a poco. En F1 no hay pasos mágicos enormes, y en Japón parece que hemos dado uno pequeño. Tenemos que seguir así y ver hasta dónde llegamos", concluyó el piloto de 31 años.