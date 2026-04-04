Ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad podrán cruzar Ormuz: estos son los requisitos de Irán

Los detalles La Guardia Revoluciona es la que controla quién pasa a través de esos peajes y el proceso para conseguir vía libre tiene cuatro pasos que hay que cumplir.

Irán ha anunciado que los buques con ayuda humanitaria y bienes esenciales podrán cruzar el Estrecho de Ormuz sin pagar el habitual peaje. La Guardia Revolucionaria controla el paso a través de estos peajes, que suelen cobrarse en yuanes chinos o criptomonedas. El proceso de autorización consta de cuatro pasos: primero, los buques contactan con una empresa intermediaria vinculada a la Guardia Revolucionaria para proporcionar información detallada sobre el buque y su tripulación. Luego, se verifica que no haya vínculos con Estados Unidos o Israel. Finalmente, Irán clasifica a los países de uno a cinco según sus posibilidades de paso. Actualmente, unos 400 barcos esperan la aprobación para cruzar, incluidos algunos de China e India.

Irán ha anunciado este sábado que los buques con ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad podrán cruzar por el Estrecho de Ormuz y, poco después, las autoridades iraníes han comenzado a emitir autorizaciones de paso.

"Los buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria han recibido permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o puertos del mar de Omán", ha informado la agencia de noticias iraní 'Tasni, portavoz oficial de la Guardia Revolucionaria iraní.

Precisamente, es la Guardia Revoluciona la que controla quién pasa a través de esos peajes. Son tarifas que parten de un dólar por barril de petróleo, que se deben pagar en yuanes chinos o en criptomonedas.

El proceso para conseguir vía libre tiene cuatro pasos. En primer lugar, los buques contactan con una empresa intermediaria vinculada a la Guardia Revolucionaria para darle una serie de datos. Ahí empieza el paso dos, que es proporcionar información sobre la propiedad del buque, la bandera, qué transportan, cuál es su destino, quiénes forman la tripulación y cuál es su dispositivo de radiofrecuencia.

Toda esa información se verifica en el paso tres para asegurar que no existe un vínculo con Estados Unidos o Israel. A partir de ahí, ya en la fase cuatro, Irán establece una clasificación de países del uno al cinco, de menos a más posibilidades para pasar por el Estrecho. Aquellos países a los que considera "amigos" tienen siempre mejores condiciones.

Ahora mismo, unos 400 barcos estarían a la espera de esa aprobación iraní para cruzar el estrecho de Ormuz. Ya lo han hecho algunos de China o India --han pasado ocho de este país desde el 28 de febrero-- y se espera que lo hagan otros de Bangladesh y Filipinas.

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