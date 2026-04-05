Desde Bárcenas y la Kitchen hasta Ábalos y el caso Koldo: los fantasmas políticos del pasado que persiguen al PP y al PSOE

Sí, pero... A pesar de que los 'populares' querrían que el foco se pusiera en sus negociaciones con Vox y que Pedro Sánchez tiene un gran evento en Barcelona, los procesos judiciales marcan el paso de ambos partidos en unos días clave.

Esta semana es crucial en el ámbito judicial y político en España, con el PP y el PSOE atentos a los tribunales. En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se juzgarán casos que involucran a exmiembros clave de ambos partidos. El caso Kitchen y el caso Koldo acaparan la atención mediática, con figuras como Bárcenas y Ábalos en el banquillo. Mientras el PP preferiría centrarse en sus negociaciones con Vox en varias comunidades, el PSOE se prepara para un evento progresista en Barcelona. Además, el Tribunal Supremo juzga a Ábalos y otros por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Estos juicios coinciden con el caso Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional.

Semana clave a nivel judicial en España. A nivel judicial y sí, también a nivel político. Porque tanto el PP como el PSOE van a estar más que pendientes de los tribunales. Del Supremo. De la Audiencia Nacional. De dos lugares en los que se sentarán en el banquillo varios de los que en su día fueron miembros clave de ambos partidos y donde se juzgarán tanto la Kitchen como el caso Koldo.

Dos juicios que tienen en vilo a ambas formaciones y cuyo impacto mediático es más que importante. Porque a pesar de que a ambos les gustaría no ver tanto a Bárcenas o a Fernández Díaz como a Ábalos o a Koldo van a tener que verles de nuevo. Van a tener que escucharles en los tribunales en unos días en los que los 'populares' preferirían poner el foco en otras cosas.

En los que preferiría que se hablara más de sus negociaciones con Vox en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León antes que de ese supuesto caso de espionaje parapolicial a Bárcenas y su familia para sustraerle documentos en plena trama Gürtel. En plena investigación de la caja B del PP. Sí, eso querrían...

Querrían incluso, si se diera el caso, que se hablara de un posible acuerdo en una, en dos o por qué no en las tres comunidades autónomas en las que necesitan a la ultraderecha para gobernar. Y lo mismo podría decirse del PSOE, pues Sánchez se prepara para su gran evento progresista en Barcelona en el que estarán líderes como Lula, Pedro o Da Costa para plantar cara a Trump.

Sin embargo, y antes de que eso llegue, verá los titulares que deje la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, que esta semana llama a declarar a la mujer de Santos Cerdán.

Y mientras, el Tribunal Supremo juzga desde este martes a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros durante la pandemia en 2020. Se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Poco más de dos años después de que el entonces desconocido asesor fuese detenido, arranca el primer juicio de una causa judicial que propició la salida del exministro del PSOE, donde fue secretario de Organización, la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses y su entrada en prisión provisional, junto a su asistente.

El juicio estará compuesto de 13 sesiones, la mayoría tanto de mañana como de tarde, que se repartirán entre el 7 y el 30 de abril y coincidirán a diario con el juicio del caso Kitchen que la Audiencia Nacional acoge desde el lunes.

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