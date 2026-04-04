El éxtasis de Rosalía deja Madrid: casi 70.000 espectadores, cuatro días y la reconversión espiritual de la música

El contexto La artista catalana cierra su paso por la capital española tras cuatro fechas de llenazo en plena Semana Santa y pone rumbo a Portugal. En su agenda de conciertos: 57 fechas.

En el Movistar Arena de Madrid, una multitud internacional y de todas las edades se reunió durante Semana Santa para experimentar el 'Lux Tour' de Rosalía. Con cuatro conciertos y casi 70.000 espectadores, la artista cautivó con su talento en canto, baile e interpretación, desafiando etiquetas pasadas y fusionando música, arte y cultura. Tras su paso por Madrid, Rosalía se prepara para actuar en Portugal. La gira, que comenzó el 16 de marzo y finalizará el 3 de septiembre, incluye 57 fechas en ciudades como Berlín, Zúrich, Londres y varias capitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con un aforo total de 980.000 personas. El 'Lux Tour' es un fenómeno económico que podría recaudar más de 100.000 millones de euros. Rosalía volverá a actuar en España en abril, con fechas programadas en Barcelona.

En los alrededores del Movistar Arena de Madrid se escuchan conversaciones en todos los idiomas en mitad de una marea blanca.Cientos de personas se pasean al sol de Semana Santa de la capital a la espera de una sola cosa: llegar a ver la luz. De todas las edades y nacionalidades, los espectadores que esta semana han conseguido adentrarse en el 'Lux Tour' de Rosalía, en el que han podido corear sus canciones en un sinfín de lenguas, probablemente no lo olvidarán. Tampoco ella.

Cuatro fechas, casi 70.000 espectadores, millones de euros y un solo objetivo: reunir a media España para ver a la artista cantar, interpretar, bailar e incluso hacer un espagat como si nada y levantar los aullidos de un público que ha ido desde la minoría de edad hasta más allá de la jubilación.

Rosalía se despedía este sábado de Madrid con la vista ya en Portugal, donde actuará miércoles y jueves de la próxima semana, y con un objetivo cumplido: reconvertir la música, ir más allá, unir el arte y la cultura en pro del sonido -a veces techno- y eliminar todas las etiquetas que algún día la posicionaron como una suerte de reguetonera de uñas infinitas.

Rosalía ha permanecido más de tres años en la cara oculta de una luna que ha sacado de golpe y porrazo para llenar todo de miles de luxes. "Nunca voy a olvidar esta noche", decía en el primer concierto madrileño con los ojos brillantes, con la lágrima ya cayendo. "Las vueltas que da la vida", aseveraba ante un público deseoso de llegar al éxtasis. Al suyo.

Lo de Rosalía no es solo cosa de música. En esta gira, con 57 fechas programadas que comenzaron el pasado día 16 de marzo y que echarán el telón el 3 de septiembre, la catalana recorrerá estadios de todo el mundo en ciudades como Berlín, Zúrich, Londres, Ámsterdam y algunas de las principales capitales de Estados Unidos y Latinoamérica.

980.000 personas tras la luz

Va más allá. Todas las citas han colgado el cartel de 'sold-out', convirtiendo el 'Lux Tour' en un auténtico fenómeno económico multimillonario: los expertos musicales apuntan a que el espectáculo más esperado del año podría llegar a una recaudación de más de 100.000 millones de euros.

Los 31 estadios seleccionados para sus conciertos suman un aforo total de 980.000 personas, lo que supone alrededor de 17.200 asistentes por concierto (lo que entra en el Movistar Arena de Madrid). Casi un millón de personas que corearán al unísono temas ya icónicos como 'La Perla' o 'Magnolias' y que se desgañitarán con un electrónico 'Berghain' que da paso a una suerte de Botafumeiro de la electrónica.

Porque la cantante no ha dejado ni un resquicio de espectáculo sin ser tocado por dios. Por el de los cielos o por el del arte. Hasta el punto de crear una 'art cam' para amenizar a los espectadores entre cambio y cambio de vestuario. Aún así, sin grandes artificios, Rosalía cabe en un estadio y, parafraseando su tema 'La Yugular', un estadio cabe en ella. Y no es para menos.

La artista volverá a brillar en España los días 13, 15, 17 y 18 de abril en Barcelona.

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