La reina Letizia preguntó a León XIV por los abusos en la Iglesia durante su audiencia privada

Los detalles Según ha informado 'Artículo 14', Letizia aprovechó el "ambiente de cordialidad" con el pontífice durante el encuentro del pasado 20 de marzo para hablar sobre la materia. Los monarcas, además, regalaron un libro y una manta a León XIV.

La reina Letizia abordó con el papa León XIV los abusos en la Iglesia antes de que el Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos acordaran un protocolo para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales cuyos casos hayan prescrito. Durante la audiencia privada el 20 de marzo, la reina preguntó sobre estos abusos, aunque no se revelaron detalles de la conversación. El protocolo, firmado el 30 de marzo, establece un sistema de reconocimiento y reparación, sin baremos de indemnización, que comenzará el 15 de abril. Además, el papa visitará España del 6 al 12 de junio, incluyendo una visita al Congreso de los Diputados.

La reina Letizia habló con el papa León XIV sobre los abusos que se produjeron en el seno de la Iglesia y lo hizo poco antes de que concluyeran las intensas negociaciones donde el Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos llegaron a un acuerdo para formalizar el protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito.

Según ha informado 'Artículo 14' citando a fuentes reales, durante la audiencia privada que los reyes tuvieron con el pontífice el pasado 20 de marzo, la reina Letizia le preguntó acerca de los abusos de la Iglesia, sin que se haya conocido más acerca de la conversación que ambos mantuvieron, aprovechando el "ambiente cordial" que se produjo durante la visita.

Eso sí, de manera oficial solo se ha explicado que los monarcas regalaron al papa un libro y una manta, sin entrar en detalles sobre de qué conversaron durante el encuentro que mantuvieron hace ya más de dos semanas.

El acuerdo con la Iglesia

Tan solo diez días después, el 30 de marzo, el Defensor del Pueblo, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) rubricaron el protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito.

El protocolo, firmado en la sede del Defensor del Pueblo, establece el marco institucional de colaboración para la organización y funcionamiento del nuevo sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, enfocándose en aquellos casos que no hayan tenido recorrido judicial por prescripción o por fallecimiento del agresor.

Luis Argüello ha trasladado que la Iglesia "reconoce su responsabilidad" en estos abusos que han prescrito y hace un llamamiento a las víctimas para seguir impulsando el plan. "Hay que poner el acento en las personas", recalca el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha informado que desde el 15 de abril se podrá acudir al Defensor del Pueblo para acogerse a este protocolo.

Por su parte, Bolaños ha detallado que el Vaticano es conocedor del acuerdo y defiende que no se establezca un baremo de indemnizaciones porque "cada caso es diferente". "La última palabra la tendrá el Estado, el Defensor del Pueblo, y la Iglesia pagará", comenta, dentro de un modelo en el que se contempla una reparación integral que "puede ser económica, moral o restitutiva".

"¿Por qué limitar las indemnizaciones?", se pregunta Bolaños, que defiende que no haya un umbral mínimo y/o máximo para establecer estas indemnizaciones.

El papa visitará España

El papa León XIV visitará España este año y lo hará en junio, tal y como ha confirmado el Vaticano. El pasado mes de enero, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, aseguró que el pontífice tenía previsto visitar Madrid, Barcelona y Canarias en el que sería su primer viaje oficial al país, que aún estaba siendo negociado entre la Iglesia española y la Santa Sede.

Ahora, y ante la invitación de las autoridades eclesiásticas de España y del jefe de Estado, el Vaticano ha fijado que la visita del papa León XIV a España tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, con un programa que todavía no se ha dado a conocer, pero se prevé que esté en Madrid los primeros tres días, luego dos en Barcelona y acabe con otros dos en Canarias, donde se encontraría con grupos de migrantes.

Eso sí, el pontífice sí visitará el Congreso de los Diputados a petición propia, lugar al que previsiblemente acudirá el próximo 8 de junio. Y también evitará una visita a El Escorial para "evitar cualquier polémica", como ha explicado Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', a laSexta.

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