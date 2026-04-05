La tenista Marina Bassols denuncia haber recibido "amenazas de muerte": "Te voy a asesinar"

La jugadora española denuncia los terribles mensajes que está recibiendo por redes sociales en el torneo de Bogotá y recuerda que "detrás de cada jugador hay una persona".

Marina Bassols ha denunciado los mensajes de odio que está recibiendo tras perder en el torneo de Bogotá. La tenista española ha revelado púbicamente varios de los comentarios que le han dejado en sus redes sociales. Mensajes como "te voy a asesinar" o "he pagado a un cártel para que te maten" son solo algunos de los comentarios que Bassols ha tenido que sufrir.

"Hay un problema muy muy grave y hago este vídeo para dar a conocer lo que he vivido y lo que vivimos la mayoría de los tenistas en nuestro día a día y especialmente en días de competición. Hablo desde el enfado, la tristeza, pero también siendo sincera, desde el miedo", comentó Bassols en su cuenta de Instagram.

Además, la tenista de 26 años, que está la nº203 en el ranking WTA, ha admitido que una gran parte de este problema se debe a las apuestas deportivas: "Durante muchos años han sido muchos insultos de todo tipo, pero en mi último partido ya no fue solo eso, fueron amenazas de muerte. Es unabarbaridad losmensajes que llegamos a recibir y peor aún, a normalizar. Somos personas quesalimos a la pista a competir, a darlo todo, a trabajar por nuestras metas, por lo que amamos y no soy responsable de las apuestas de nadie".

"Sinceramente no sé qué más se puede hacer para frenarlo, pero tener que cerrar mis redes sociales no es una opción, porque yo no soy quien genera este problema. ¿De verdad tiene que pasar una desgracia para que alguien reaccione y se tomen medidas?. No forma parte del deporte. Esto no se debería tolerar porque ya ha cruzado una línea. Detrás de cada jugador hay una persona", concluyó la tenista española.