Campaña del IRPF
Declaración de la Renta 2025-2026 | Calendario de la campaña, novedades, cómo obtener el borrador...
La campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026 está a la vuelta de la esquina: a partir del 8 de abril, el miércoles posterior a la Semana Santa, se puede obtener el borrador de la declaración de impuestos.
Declaración de la Renta en Gipuzkoa (Guipúzcoa) | Ya se pueden revisar los borradores, pero no aceptarlos
¿Cómo se obtiene el borrador de la declaración de la renta?
Cambios clave de la Agencia Tributaria para la declaración de la renta 2025
Del 8 de abril al 30 de marzo: las fechas clave de la Declaración de la Renta
Los datos fiscales para la elaboración de la declaración de la renta, disponibles desde mediados de marzo
🗓️ La campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026 arranca el 8 de abril
Declaración de la Renta en Gipuzkoa (Guipúzcoa) | Ya se pueden revisar los borradores, pero no aceptarlos
Aunque la campaña de la Declaración de la Renta en España es bastante común, las comunidades autónomas de Navarra y Euskadi tienen calendarios y procedimientos propios, gracias a la autonomía fiscal de la que gozan. En la provincia vasca de Gipuzkoa (Guipúzcoa), por ejemplo, se pueden consultar las autoliquidaciones desde ayer, lunes 30 de marzo, aunque no se podrán presentar hasta el 7 de abril, un día antes de que arranque la campaña en el resto del país.
¿Cómo se obtiene el borrador de la declaración de la renta?
Para poder obtener el borrador de la declaración de la renta es necesario tener el número de referencia de la declaración anterior. Y aquí es donde surgen los problemas: ¿cómo se puede localizar el número en cuestión? Para poder acceder al servicio de tramitación de la declaración puedes hacerlo a través de la opción de 'Gestiones destacadas', en la sección 'Servicio de tramitación borrador /declaración' (RENTA WEB).
La página pedirá tu DNI; la fecha de validez o de expedición, dependiendo de si el documento es permanente o no; el número de soporte, que la propia web explica en qué parte del DNI se encuentra, y la fecha de nacimiento. Lo que viene es el proceso para obtener el número de referencia: una vez rellenados todos estos datos, si el sistema detecta que presentaste declaración de la renta para el ejercicio anterior, ya sea en una declaración individual o conjunta, se habilita el campo para facilitar el dato de la casilla 505 de la declaración de la renta de 2023-2024.
Este número hay que introducirlo con el número entero, sin signos, y separados los decimales por una coma; cuando esté todo esto cubierto, entonces podrás obtener la referencia, una clave que te servirá para identificarte en el resto de servicios de la Renta.
Con todas las claves y datos necesarios se puede acceder finalmente al servicio, que avisará si hay una sesión previa que quedó sin completar. También existe la opción de realizar una 'Nueva declaración' o incluso 'Modificar declaración presentada'. Es necesario también revisar y comprobar los datos identificativos que podrían haber cambiado, como el de estado civil o información sobre hijos menores de edad.
Siendo el estado civil 'Casado' se puede realizar la declaración de manera individual o con el cónyuge. En caso de elegir la primera, hay que marcar una casilla especial para que la aplicación envíe al contribuyente a la sección correspondiente. Se pueden comparar ambas opciones siempre que se tenga el número de referencia del cónyuge o una Cl@ve Pin para la autorización de acceso.
Cambios clave de la Agencia Tributaria para la declaración de la renta 2025
Hay años en los que la declaración de la renta se convierte en un simple trámite y otros en los que la normativa cambia el tablero. 2026 es de los segundos —recuerda que la campaña de la renta de 2026 se corresponde con el ejercicio pasado—. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha avanzado reformas normativas con efectos desde el 1 de enero de 2025 que tendrán su impacto en la presentación de la declaración correspondiente al ejercicio 2025, a realizar en 2026. Estos son 3 cambios fundamentales de cara a la declaración de la renta 2025:
- Subida del tipo máximo del ahorro
- Deducción para rentas del trabajo bajas
- Ajustes en el régimen de módulos agrarios
Te lo cuenta A. Kennedy en laSexta.com → Cambios clave de la Agencia Tributaria para la declaración de la renta 2025
Del 8 de abril al 30 de marzo: las fechas clave de la Declaración de la Renta
La campaña de la Declaración de la Renta en 2026, correspondiente al año fiscal 2025, se extiende desde el 8 de abril hasta el 20 de junio. Estos son todos los plazos importantes a tener en cuenta de cara a la confección de la declaración de impuestos:
- 8 de abril → Arranca la presentación de declaraciones por Internet, a través de Renta Web o de la app de la Agencia Tributaria
- 29 de abril → Se abre el plazo para pedir cita para elaborar la declaración de la renta por teléfono
- 6 de mayo→ Comienza la presentación de declaraciones por teléfono, a través del programa Le Llamamos
- 29 de mayo→ Desde este día, puede solicitarse la cita para confeccionar la declaración de manera presencial
- 1 de junio → Empieza la presentación de declaraciones de la renta presenciales
- 25 de junio → Fecha límite para presentar declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación
- 20 de junio → Fin oficial de la campaña de la Declaración de la Renta
Los datos fiscales para la elaboración de la declaración de la renta, disponibles desde mediados de marzo
Los datos fiscales para la elaboración de la declaración de la renta de 2025, de cara al arranque de la campaña el 8 de abril de 2026, están disponibles desde mediados de marzo, tal y como informó en su momento la Agencia Tributaria. Para visualizar los datos fiscales es necesario identificarse con Cl@ve Móvil, certificado o DNI electrónico, número de referencia o con la identificación de otro país como ciudadano de la UE (eIDAS).
En la campaña de la renta de 2025, estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos, entre otros supuestos.
🗓️ La campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026 arranca el 8 de abril
Falta poco más de una semana para que arranque la campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026, uno de los momentos económicos más relevantes para los contribuyentes en España. A partir del 8 de abril se abre el plazo para presentar las declaraciones por Internet, proceso que estará abierto hasta el 30 de junio, cuando finaliza la campaña de este año. Durante este periodo, los contribuyentes pueden (y deben) cumplir con sus obligaciones fiscales a través de los canales habilitados.