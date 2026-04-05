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Se acerca el límite

¿Cerca del desbloqueo? PP y Vox mantienen negociaciones para alcanzar acuerdos autonómicos mientras el tiempo se les echa encima

¿Por qué es importante? El tiempo disponible para formar gobiernos se les agota. Especialmente en Extremadura, donde María Guardiola tiene hasta el 3 de mayo para anunciar un acuerdo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al presidente de Vox, Santiago Abascal, a su salida de un pleno en el Congreso de los Diputados
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Parece que las fichas del tablero que comparten PP y Vox empiezan a moverse. Al menos, Alberto Núñez Feijóo ha desvelado un nuevo contacto con Santiago Abascal tras las elecciones en Castilla y León para intentar agilizar unos pactos allí, en Extremadura y en Aragón que no llegan.

"Hemos tenido contacto con el presidente de Vox y donde se ha quedado en seguir reuniéndose en las próximas fechas", ha afirmado el líder del Partido Popular en una entrevista con 'Sevimedia'. En la misma, el 'popular' ha afirmado que "no nos vamos a levantar de la mesa hasta que haya estabilidad en las tres comunidades autónomas".

Ahora bien, ambas formaciones llevan meses en la mesa y los acuerdos no llegan. "Hay partidos que no quieren gobernar y les va bien", decía el gallego el pasado enero. La realidad es que Vox, en palabras de Abascal, ha reconocido públicamente que quieren entrar en los gobiernos, pero el tiempo pasa... y también aprieta.

Especialmente en Extremadura, donde ya hace 105 días que se celebraron las elecciones. Unos comicios que María Guardiola adelantó "por responsabilidad" precisamente por las dificultades para conseguir acordar unos presupuestos: "Necesitamos Presupuestos que acompañen, sin Presupuestos no podemos prosperar".

Un obstáculo que encontró también su compañero Jorge Azcón en Aragón, donde ya son 55 las jornadas que han pasado sin acuerdo. En Castilla y León ya son tres semanas mientras los "negociadores" apelan a la responsabilidad.

En cambio, el PSOE lo ve de otra forma. "Tres comunidades paralizadas. Están PP y Vox repartiéndose sillones, discutiendo y bloqueando instituciones", afirma Montse Mínguez, diputada socialista.

Un bloqueo que, en el caso de Extremadura, se está acercando a su límite. El 3 de mayo es la fecha tope para alcanzar el acuerdo.

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