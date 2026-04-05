"Lo tenemos": Trump anuncia el rescate del segundo piloto del caza derribado e Irán le contradice

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha calificado la operación como una de las "más audaces de la historia del país" asegurando que ha enviado "decenas de aeronaves con las armas más letales". Mientras, el país persa asevera que frustró el intento de rescate.

Donald Trump ha anunciado el exitoso rescate de un piloto estadounidense que estuvo en territorio iraní tras el derribo de su caza el viernes pasado. En su cuenta de Truth Social, Trump elogió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por realizar "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia". El piloto, un "coronel muy respetado", fue rescatado sano y salvo, aunque luego ha matizado que está "gravemente herido". Trump destacó la operación como un logro sin bajas y afirmó que es la primera vez que dos pilotos estadounidenses son rescatados en territorio enemigo. También subrayó la superioridad aérea estadounidense y llamó a la unidad nacional.

Donald Trump ha anunciado este domingo el rescate del piloto que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado viernes, cuando Irán derribó el caza en el que se encontraba y tuvo que realizar una evacuación de la aeronave, lo que le ha llevado a estar más de un día en territorio iraní evitando su captura.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense ha elogiado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por llevar a cabo "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país" para rescatar al piloto, del que Trump ha destacado que es un "coronel muy respetado" sin dar más detalles de su identidad,

"¡Lo tenemos! ¡Me complace anunciarles que ahora está SANO Y SALVO! Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate", ha publicado. No obstante, poco después Trump ha matizado en otra publicación que el piloto rescatado se encuentra "gravemente herido".

De hecho, Trump ha señalado que EEUU ha enviado "decenas de aeronaves armadas con las armas más letales del mundo para recuperarlo". Además, ha explicado que el piloto ha sufrido heridas, pero son unas de las que se recuperará "sin problemas".

"Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ocurrido ayer, el cual no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", ha añadido.

Y, para seguir elogiando la actuación de su Ejército, Trump ha destacado que el hecho de no haber tenido una sola baja o resultar herido alguien en alguna de las dos operaciones es una prueba de que "hemos alcanzado un dominio y superioridad aérea abrumadores sobre el espacio aéreo iraní".

"Este es un momento del que todos los estadounidenses, republicanos, demócratas y demás, deberían sentirse orgullosos y unirse. Sin duda, contamos con las mejores, más profesionales y letales fuerzas armadas de la historia", ha concluido.

Las montañas habrían permitido geolocalizar la zona de Irán y, aunque sin confirmación oficial, las fuerzas especiales estadounidenses improvisaron una base a apenas 40 kilómetros de Isfahán y en el corazón de Irán, aunque a cientos de kilómetros de donde fue derribado el piloto.

Irán asegura haber derribado aeronaves

Sin embargo, Teherán no está de acuerdo con el discurso triunfal de Donald Trump. De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que logró frustrar un intento de extracción del piloto rescatado así como que consiguió derribar varias aeronaves estadounidenses durante la operación de búsqueda.

"Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y dos aviones de transporte militar C-130, fueron alcanzadas y el intento de rescatar al piloto fracasó", ha asegurado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según ha recogido la agencia Tasnim.

Incluso se ha publicado imágenes de las aeronaves destruidas, aunque en las mismas parece que son dos aviones C-130 y un helicóptero MH-6. Fuentes del Pentágono reconocen que los dos MC130 Hércules se han perdido en la misión tras quedar atrapados en la pista de aterrizaje que Estados Unidos habría improvisado.

Además, ha añadido que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país. Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha explicado en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y ha calificado el episodio como una "nueva derrota humillante" para Estados Unidos.

Es más, han acusado a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.