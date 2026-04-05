De una lluvia de billetes (reales) a la quema de un personaje que representa el mal: lo más curioso del Domingo de Resurrección

Los detalles En Ezcaray, el Ayuntamiento regala 1.800 euros a sus vecinos. Y en Coripe, cada año queman a un muñeco relleno de paja que representa al mal, al apóstol que traicionó a Jesús. Ya han visto arder a muñecos con la cara de Trump o Koldo García.

En Tudela, Navarra, la tradicional Bajada del Ángel marca el Domingo de Resurrección, donde una niña vestida de ángel anuncia a la Virgen María la resurrección de Jesús. En Villanueva de la Serena, Badajoz, se celebra la 'carrerita', una veloz procesión que entusiasma a los habitantes. En Toledo, las procesiones avanzan al ritmo de tambores hasta la plaza del Ayuntamiento. En Ezcaray, La Rioja, tras la misa y la procesión, el Ayuntamiento lanza 1.800 euros en billetes y monedas, conocidos como las 'aleluyas'. En Coripe, Sevilla, la 'Quema del Judas' genera polémica, quemando un muñeco que representa el mal.

En Tudela, Navarra, miles de ojos están puestos en la tradicional Bajada del Ángel este Domingo de Resurrección, en el que se anunció a la Virgen María la resurrección de Jesús. "¡Alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado!", grita una niña vestida de ángel mientras realiza la bajada colgada desde las alturas.

Poco después, en Villanueva de la Serena, Badajoz, tiene lugar la 'carrerita', donde procesionan a toda velocidad. El pueblo, expectante, hace un pasillito desde la iglesia, con la plaza y los balcones repletos de gente. El emocionante encuentro se vive con gran ilusión en este municipio.

Mientras, en Toledo, las imágenes han procesionado al ritmo de los tambores y culminado en la plaza del Ayuntamiento.

Y en Ezcaray, La Rioja, tras la misa y la procesión llega una lluvia de billetes y monedas de verdad. Son las conocidas las 'aleluyas', en las que el Ayuntamiento regala dinero a sus vecinos. En total, 1.800 euros. "Cae fuerte, pero el billete vuela y ves a todo el mundo con los brazos en alto para intentar cogerlo", expresa una mujer.

Además, en Coripe, Sevilla, además, de la alegría, la fe y la generosidad, se vive la polémica 'Quema del Judas'. El personaje al que queman es su secreto mejor guardado. Se trata de un muñeco relleno de paja que representa al mal, al apóstol que traicionó a Jesús. Ya han hecho representaciones de personajes como Trump, Puigdemont o Koldo García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.