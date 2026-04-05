"Stroll se puso en contacto con Leclerc": ¿Buscó Aston Martin sustituto para Fernando Alonso?

Según 'AutoRacer', el dueño de Aston Martin habría intentado fichar al monegasco para su equipo al acabar la pasada campaña, sin embargo no fue capaz de cerrar su llegada tras las dudas de Charles.

Hay pocas historias dentro de la Fórmula 1 como la que comparten Charles Leclerc y Ferrari. Desde que el monegasco comenzara a despuntar en GP3 y Fórmula 2 hace casi una década, los de Maranello decidieron blindar al piloto para su academia y aunque debutó oficialmente en F1 con Sauber (2018), al año siguiente pasaría a vestirse de rojo.

Este 'romance' atraviesa ya su octava temporada y aunque Charles no ha logrado devolver a Ferrari a lo más alto con un campeonato mundial, la relación con el piloto siempre ha sido muy estrecha, incluso en los momentos más difíciles.

Sin embargo, al finalizar la pasada temporada, surgieron rumores de una posible llegada del monegasco a Aston Martin, algo que acabó por no suceder y ahora, 'AutoRacer' apunta uno de los motivos.

"(Lawrence) Stroll se había puesto en contacto con Leclerc, pero el piloto de Ferrarise echó atrás rápidamente al percibir que algo no cuadraba", explican.

Una circunstancia que de haberse producido podría estar relacionada con los notables problemas que actualmente sufre el equipo de Adrian Newey. No está claro a quién habría sustituido el actual compañero de Lewis Hamilton, sin embargo Fernando Alonso aparecía como la opción más probable.

Un movimiento que acabó por no producirse pero que seguirá circulando en los próximos meses o años. Pues no se espera que el veterano piloto asturiano continúe en competición mucho más tiempo, lo que dejaría un monoplaza libre. Mientras tanto, Leclerc tiene contrato vigente con Ferrari hasta el final de la temporada 2027. Todo un 'mar' de incógnitas por resolverse.

Por el momento ambos se encuentran centrados en sus respectivos equipos y luchando sus propias batallas, pero sin duda parece que el acercamiento de Charles a Silverstone fue una posibilidad más que real en algún momento.