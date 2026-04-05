Ábalos, en el banquillo: arranca el juicio por el caso Koldo con 80 testigos y 13 sesiones

Los detalles La vista oral se centrará en las presuntas comisiones ilegales que el exministro, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama cobraron por contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros durante la pandemia en 2020.

El Tribunal Supremo juzga a José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de 2020. Se les acusa de cohecho, tráfico de influencias y otros delitos. Este juicio, que se desarrollará entre el 7 y el 30 de abril, coincide con el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para García, mientras que las acusaciones populares solicitan 30 años para ambos. Aldama, que colaboró con la justicia, enfrenta una pena menor. El juicio también incluye multas e indemnizaciones, y más de 80 testigos declararán, incluidos destacados políticos.

El Tribunal Supremo juzga desde este martes a José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros durante la pandemia en 2020 por los que se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Poco más de dos años después de que el entonces desconocido asesor fuese detenido, arranca el primer juicio de una causa judicial que propició la salida del exministro del PSOE, donde fue secretario de Organización, la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses y su entrada en prisión provisional, junto a su asistente.

El juicio estará compuesto de 13 sesiones, la mayoría tanto de mañana como de tarde, que se repartirán entre el 7 y el 30 de abril y coincidirán a diario con el juicio del caso Kitchen que la Audiencia Nacional acoge desde el lunes.

Aunque volviendo al conocido como caso Koldo, Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio que se le piden a su asesor. Eso sí, las acusaciones populares, que coordina el PP, piden para ambos 30 años. Por su parte, Víctor de Aldama encara la petición más baja (siete años de cárcel) al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones.

La Fiscalía, además, pide multas de hasta 3,9 millones de euros e indemnizaciones a dos empresas públicas, Ineco y Tragsasec, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho: al menos 430.298 euros.

José Luis Ábalos y Koldo García encaran este juicio desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen desde noviembre por riesgo de fuga y desde donde serán trasladados cada día hasta la Sala de lo Penal, donde un tribunal compuesto por seis hombres y una mujer les juzgarán en un juicio que no podrá verse en directo.

Los contratos de mascarillas

El juicio versará sobre el "ilícito negocio" que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado (dependientes del Ministerio de Transportes) en marzo de 2020 a través de la empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Aldama. El fiscal ha destacado el "preciso reparto de funciones" de los tres tras ver "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Según la Fiscalía, Ábalos habría acordado la adquisición de partidas de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibiesen "una indebida compensación económica" a cuenta de Aldama, que a su vez se embolsó 3,7 millones de euros.

Como pago por estas gestiones, dice el fiscal, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, a veces en presencia de Ábalos, pues estaba destinado a ser repartido entre ambos. Hubo otras retribuciones que Aldama premió presuntamente con estancias en dos chalés en Marbella (Málaga) y la Alcaidesa (Cádiz); un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al del mercado, y el abono de la renta mensual de un piso para Jéssica Rodríguez, entonces pareja del exministro.

El fiscal acusa también a Ábalos de "promover la contratación" de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec pese a que nunca "desempeñó tarea alguna" entre 2019 y 2021, período en el que cobró 43.978 euros; y de otra mujer, vinculada a él, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.

Lo que no se va a juzgar son las otras piezas en las que se ha ido desgajando el 'caso Koldo', en manos de la Audiencia Nacional. En una de ellas se investiga el sistema de pagos en efectivo del PSOE, y en otra presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, en la que está imputado el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Las versiones de los acusados

Pese a las acusaciones contra ellos, todos niegan ciertos aspectos. Ábalos dice que no hay rastro de las comisiones millonarias que cuenta Aldama, niega irregularidades en los contratos y no acepta haber mediado para fichar a Jéssica Rodríguez o a Claudia Montes.

Por su parte, Koldo explica que los canales de compra de material no fueron asaltados por una trama, sino que "se rigieron por criterios de estricta necesidad" en "un mercado colapsado", y vincula el dinero en efectivo que manejó con gastos corrientes del PSOE. Y Aldama admite los delitos, pero pide menos condena porque su "colaboración proactiva" impulsó la investigación.

Serán más de 80 los testigos que hablen durante las sesiones, entre los que sobresalen por su perfil político la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder por los contratos de mascarillas con las empresas presentadas por Aldama cuando presidían las Islas Baleares y Canarias, respectivamente. Lo harán por escrito, pero no responderán a un formulario de preguntas; se limitarán a enviar un "informe".

Del resto, destacan la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; ex jefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, empresarios, familiares y allegados de los acusados.

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