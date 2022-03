Cuando en plena temporada 2020 Carlos Sainz anunció su fichaje por Ferrari de cara a 2021, el madrileño tenía claro que no aterrizaba en Maranello para ser el escudero de Charles Leclerc.

La 'Scuderia' había apostado muy fuerte por él para acompañar al monegasco y, de la mano del nuevo reglamento, el '55' vio la posibilidad de ser campeón.

Su hambre quedó reflejada en el podio del Gran Premio de Baréin. A pesar de lograr un segundo puesto, igualando su mejor registro histórico, a Carlos se le vio contrariado.

Al fin y al cabo, Sainz estuvo muy lejos de los tiempos de Leclerc en Sakhir y, de no ser por el abandono de Max Verstappen, no hubiera podido completar el doblete en Ferrari.

En 'Cope', el madrileño valoró la primera carrera en su conjunto: "No pudo salir mejor. Justo era lo que necesitábamos. No fue un alivio. Ha sido una muy buena noticia. El viernes no iba cómodo, pero luego me espabilé bastante bien para sacarle rendimiento al coche. En carrera se volvió a ver un poco la realidad. Al final, el coche siempre te acaba poniendo en tu sitio".

A su vez, destacó que Charles se encuentra un paso por delante que él en términos de adaptación al Ferrari: "Mi compañero ha sabido llevar el coche al límite muy bien. A ver si en la próxima puedo ser yo. Falta una combinación de dos cosas: poner el coche a tu gusto y adaptarse como piloto al cambio de reglamentación. En palabras simples, Leclerc sabe cómo sacarle el rendimiento. Yo tengo que encontrar mis reglajes".

Reflexionando sobre si el equipo tendrá 'favoritismo' por su compañero, Carlos cree que está en su mano que la balanza se incline hacia su lado: "Se nos va a dejar competir. Habrá que poner preferencias con el piloto que se esté jugando el Mundial. Pasa en todas las escuderías. Nos tenemos que meter en esa lucha. Lo ideal sería que nos lo jugáramos los dos".

En la lucha por el título, Sainz solo encuadra a Ferrari, Red Bull y Mercedes: "El coche estaba para podio este fin de semana, pero no podemos descartar a nadie. Mercedes va a llegar. Verstappen podía haber ganado. Va a ser un Mundial a tres. Este año voy a disfrutar la Fórmula 1 más que nunca. El objetivo es llegar, pero este es el primer año que realmente parece que voy a tener un coche para luchar por ganar".

Por último, en relación a su renovación, el piloto asume que está prácticamente cerrada: "Está todo más o menos redactado. Progresamos adecuadamente, está todo bastante cerca. Ya os lo contaré cuando se firme".