A pesar de haber sido un fin de semana de ensueño para Ferrari en el Gran Premio de Bahrein, con Charles Leclerc llevándose la victoria y con Carlos Sainz siendo segundo, el piloto español no se conforma y quiere más. Se le pudo observar de capa caída en el podio, porque se vio claramente superado por su compañero en la escudería italiana durante la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 2022.

"Tengo que trabajar más. Soy competitivo y no estaba feliz por el segundo puesto", confesó. No obstante, se mostró muy orgulloso por el trabajo de todo su equipo: "Antes de nada, enhorabuena a Charles y Ferrari. Estamos de vuelta. Esto es donde tendríamos que haber estado en los últimos años. El trabajo duro está dando sus frutos".

"Es un gran día para todo Ferrari. Empezar con un doblete simplemente demuestra el esfuerzo de los últimos años, callados trabajando y a la primera oportunidad es muy grande lo conseguido. Es un día para celebrarlo", añadió.

Sainz ha enseñado su lado más ambicioso y autocrítico al final de la carrera: "Ha sido un fin de semana duro para mi, no voy a mentir, no tenía ritmo. Tengo deberes que hacer. Sentía que tenía el coche herido. En la resalida tenía una buena oportunidad. Luego he visto luces en la parte trasera de su coche, el de Verstappen y he pensado, 'esta es mi oportunidad'. Creo que he sido afortunado pero bueno, he podido adelantarlo. Es bueno para Ferrari".

"Quizás suene raro pero quizás sea el fin de semana más difícil del año, el más flojo de todo lo que llevo en Ferrari, aún no entiendo bien como llevar el coche en carrera, se ve en la tele supongo, que iba casi más mirando a Checo por detrás que hacia adelante, debo aprender y ver donde están las dificultadas, y a la que lo encuentre, lucharé por esa victoria que tanto deseo", reconoció.

Es muy buen resultado para el piloto español y todo su equipo, pero le falta ese 'plus' que le haga recuperar la sonrisa, porque solo piensa en mejorar: "Si se me ha visto serio he intentado no estarlo, pero soy un tío competitivo y a todos nos gusta ganar, me hubiera gustado ser yo, pero no es un día para estar serio, sino sacar una sonrisa todo el mundo. Ya pienso como encontrar esas dos o tres décimas por vuelta para luchar por la victoria en Arabia".