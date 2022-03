Con el calendario más extenso de la historia de Fórmula 1 (23 carreras), es muy precipitado sacar conclusiones después del primer Gran Premio. 'El Plan' levantó mucha expectación, sobre todo después de la victoria de Esteban Ocon en Hungría y el podio de Fernando Alonso en Catar, pero necesita ir progresando y quemando etapas.

En Baréin, Alpine logró meter a sus dos coches en los puntos tras los abandonos de Max Verstappen, Checo Pérez y Pierre Gasly, aunque sin ellos hubiera estado difícil terminar en el 'top 10'.

La posición en parrilla es similar a la del año pasado aun estando por delante de McLaren, Alpha Tauri y Aston Martin, pero desde Enstone quiere seguir en línea ascendente y tratar de hacer frente a los Ferrari, Red Bull y Mercedes.

Para ello, contando con los datos recabados en Sakhir y los que se tomarán este fin de semana en Yeda, desde la escudería francesa quieren 'copiar' lo mejor de cada equipo para llevar el A522 a un nivel superior.

Ya el pasado sábado tras la clasificación, Fernando Alonso lo deslizó: "Ahora hay que apretar el botón de las mejoras y en las próximas carreras cerrar el gap (diferencia) con los líderes, que la distancia con la pole position es más de un segundo y eso tenemos que mejorarlo".

Pues bien, tras la carrera, Pat Fry, nuevo director técnico de Alpine, ha concedido una entrevista a 'The Race' en la que afirman que después de dos carreras "de aprendizaje", elegirán "las mejores piezas" de los otros nueve equipos para implementarlas en el A522.

"Las dos primeras carreras serán un gran aprendizaje. Obviamente hemos tenido nuestras propias ideas de lo que significa este conjunto de reglas. Vamos a ver otras nueve opciones e intentaremos elegir las mejores piezas de todos ellos. La batalla por el desarrollo ha comenzado, pero realmente se intensificará una vez que podamos analizar de cerca cuáles son las soluciones de todos los demás equipos", ha señalado.

Se esperaba que el paquete de mejoras llegara en Montmeló, pero la prisa por meterle una nueva marcha a 'El Plan' ha hecho que Alpine se esté apresurando para que llegue al GP de Miami, cuarta prueba del año en el debut del circuito estadounidense.

Para entonces, el equipo galo confía en poder solucionar el principal problema al que se enfrentan tanto él como el resto de las escuderías: la degradación de los neumáticos.

Tras Sakhir, Alonso así lo señaló: "Entrar en los puntos es el objetivo en cualquier carrera y lo hemos conseguido en esta primera, no sin dificultades, porque tuvimos muchísima degradación y no teníamos ritmo en alguna parte de la carrera. La lucha que tuvimos en el primer stint fue la guillotina para nosotros porque empezamos a parar en la vuelta once. A partir de ahí, entrar en los puntos era el objetivo y en una semana tenemos otra oportunidad".

Con Ferrari desatado, Red Bull sediento de victorias tras su doble abandono y Mercedes esperando su oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, Alpine no quiere desligarse de la cabeza. Ahora es turno de los ingenieros, que deben mejorar el A522 para que Fernando y Ocon puedan luchar por meter su coche en el podio.

