Si la Fórmula 1 publicó este martes una comparativa entre los resultados de Fernando Alonso y Esteban Ocon en las 13 citas consumidas del calendario de F1 hasta la fecha, este miércoles ha sido el turno de los Ferrari.

La cuenta oficial del 'Gran Circo' ha elaborado una tabla en la que refleja el rendimiento tanto de Carlos Sainz como de Charles Leclerc, aunque lo que queda seriamente en la diana es la fiabilidad de la 'Scuderia'.

En 13 carreras, los de Maranello suman siete abandonos entre sus dos pilotos, una cifra incompatible con estar vivos en la lucha por el Mundial de Constructores.

En términos de carrera, Sainz y Leclerc se encuentran empatados en veces en las que uno ha quedado por delante que el otro, aunque en el plano de la 'qualy' el poderío de Charles es incuestionable: 10 sobre 3.

Sin embargo, Carlos se ha subido una vez más al podio (6) que su compañero (5), aunque las victorias del monegasco se imponen en la clasificación y Leclerc suma 178 putos, 22 más que el '55' (156).

A falta de nueve carreras por disputarse, la diferencia entre ambos es mínima y, teniendo en cuenta los fallos de fiabilidad que está teniendo Ferrari, todo puede pasar. El pasado año, en su primera temporada de rojo, Sainz superó a Leclerc. Este año, a pesar de la manifiesta mejoría del 'Cavallino', Carlos, sin hacer mucho ruido, está en condiciones de volver a quedar por delante.

