Caos en Ferrari: Leclerc culpa a los frenos de su accidente en Mónaco y el fabricante responde

El piloto monegasco ha cargado contra los frenos que emplea la escudería italiana y el Grupo Bremo, socio fabricante de Ferrari, ha pedido no sacar conclusiones "prematuras".

Ferrariha vivido un GP de Mónaco agridulce. La escudería italiana logró un nuevo podio de la mano de Lewis Hamilton en el circuito más emblemático de la Fórmula 1. Sin embargo, el rendimiento de su compañero Charles Leclerc se vio eclipsado por su accidente.

El piloto monegasco, que corría en casa y en su circuito favorito, no pudo concluir la carrera debido a un supuesto problema en los frenos, el cual ha culminado en un caos en Maranello. Todo ello, debido a las declaraciones de Leclerc en contra de sus frenos.

"Estos frenos... sinceramente, no voy a asumir la culpa", afirmó Charles a su radio tras irse directo contra las barreras. Su enfado, notable, se mostró tras la carrera cuando aseguró que cambiará de frenos en las siguientes carreras.

"Lewis ha estado usando frenos diferentes durante tres carreras, y creo que yo también los usaré a partir de la próxima. Sabemos que tenemos una solución, pero no quería probarla aquí en Mónaco", añadió Leclerc en declaraciones recogidas por 'Auto Racer'.

Las palabras del piloto de Ferrari obtuvieron una respuesta inmediata por parte del Grupo Bremo, fabricante italiano de los frenos del equipo italiano. "El Grupo Brembo se muestra muy sorprendido por las declaraciones de Charles Leclerc tras el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1", señaló el fabricante en un comunicado.

Por último, ante el enfado de Leclerc, desde Bremo aseguraron desconocer "las causas de los problemas experimentados por Charles Leclerc y, por lo tanto, consideran prematuro extraer conclusiones técnicas definitivas antes de analizar los datos disponibles".

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