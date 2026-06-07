Drama en Mónaco: ¡Tremendo enfado de Leclerc tras un accidente por un motivo surrealista!

Drama en Mónaco: ¡Tremendo enfado de Leclerc tras su accidente en la última curva!

El piloto monegasco llegó al box de Ferrari muy cabreado tras irse contra el muro en la relanzada del Safety Car.

Ferrari ha vuelto a dar un paso hacia delante en el GP de Mónaco. El equipo italiano tenía el doble podio con un Lewis Hamilton en segunda posición y Charles Leclerc cerrando el top-3.

Sin embargo, y como viene siendo habitual en este circuito, el coche de seguridad salió a pista después de que Stroll se fuera contra el muro en la última curva y de una forma muy extraña.

A falta de 10 vueltas se relanzó la carrera y el drama llegó para Leclerc. Antonelli abrió la carrera y en la última curva, el piloto monegasco se fue contra el muro de una forma muy parecida a como se había ido Stroll vueltas antes.

Algo que enfadó mucho al piloto monegasco, que se quedó sin puntuar en el gran premio de casa. "Ni siquiera voy a asumir la p*** culpa. ¡Los p**** frenos!", comentó el piloto de Ferrari por radio.

Leclerc entró al box del equipo de Maranello muy cabreado, lanzando el casco al suelo y pidiendo explicaciones a su equipo después de una carrera en la que el número '16' tenía un podio en el bolsillo.

Más tarde salió a la luz una imagen del momento del incidente de Leclerc. En ella se puede apreciar una grieta en el asfalto. Algo surrealista.

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