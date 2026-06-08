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F1 en Mónaco

Kim Kardashian acapara todas las miradas al apoyar a Lewis Hamilton en el GP de Mónaco

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se han dejado ver como una pareja totalmente consolidada durante el GP de Mónaco, donde la famosa ha ido a apoyar al piloto de Fórmula 1.

Kim Kardashian acapara todas las miradas al apoyar a Lewis Hamilton en el GP de Mónaco

Kim Kardashian ha querido a acompañar a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, donde ha acudido junto a su hermana Khloé. En las imágenes se puede ver cómo la famosa ha acaparado todas las miradas mientras disfrutaba de la Fórmula 1. "De hecho, en el momento de entregarle el premio tras quedar en segunda posición, Lewis le lanza un beso desde la distancia", explica Tatiana Arús, que destaca que "se han dejado ver como una pareja totalmente consolidada".

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