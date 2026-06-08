Carlos Sainz explota en Mónaco: "Por las locuras de los demás nos quedamos sin nada"

Nico Hulkenberg le tocó en la resalida y acabó con cualquier opción de puntos para el piloto español de Williams.

Carlos Sainz estaba luchando por los puntos en Mónaco cuando Nico Hulkenberg se lo llevó por delante y acabó con su carrera. Y el español no se cortó ante los medios, criticando a los compañeros que hacen "locuras".

"Hay que hacérselo mirar, porque con tantas salidas que hemos hecho en Mónaco ya sabemos que se hace atasco en la curva seis y todos tenemos casi que parar el coche para no llevarnos puestos al de delante. ¿Cómo todavía hay gente que se tira ahí a jugarse la vida por dentro?", dijo Carlos, muy enfadado.

Insistió en su mensaje: "Por los errores y locuras de los demás, nos vamos sin nada".

"Me dicen que puede ser George Russell el que hace alguna cosa rara. Pero todos sabemos que aún en las salidas normales en esa curva prácticamente hay que tirar de embrague para que el coche no se cale y pasar de uno en uno, o de dos en dos. Por eso me sorprende que haya gente que aún no sepa que eso puede pasar y te lleve puesto...", dice.

Podía haber estado en los puntos una semana más: "Los resultados seguirán llegando, íbamos a puntuar por tercera vez consecutiva".

Carlos sigue por delante de su compañero, Alex Albon, en el mundial. Tiene seis puntos, por cinco de Alex.

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