Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, en observación en el hospital de Mónaco

El Gran Premio que se disputa en el Principado puede ser una buena oportunidad para los de Maranello de sumar puntos en la clasificación aunque, como ha hecho saber el equipo, no contarán con la presencia de Fred Vasseur en pista.

El Gran Premio de Mónaco se disputa este fin de semana y Ferrari es una de las escuderías a tener en cuenta en uno de los circuitos más míticos de la Fórmula 1. El rival a batir continúa siendo Mercedes, sin embargo, la noticia de la renovación de Charles Leclerc en Maranello y las condiciones del circuito podrían favorecer una buena actuación de los de 'Il Cavallino' en la sexta cita de la temporada.

Sin embargo, Ferrari no podrá contar con su director de equipo en el Principado, después de hacer oficial que tendrá que someterse a una serie de revisiones médicas. Así lo ha comunicado el equipo en sus redes sociales: "Fred Vasseur no estará presente hoy en el circuito. Tras someterse a unas pruebas médicas, Fred permanecerá en observación en un centro médico local. No se facilitará más información médica. Deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verle de vuelta en la pista pronto".

El expiloto de F1 Jérôme d'Ambrosio será el encargado de sustituirle en Montecarlo. Durante la FP1 del viernes, Charles Leclerc fue más rápido que su compañero Lewis Hamilton, aunque el británico se impuso durante la FP2. Así han preparado ambos pilotos la prueba en la que tratarán de imponerse a Mercedes y acabar con su inicio perfecto en el que se han logrado ganar los cinco grandes premios disputados hasta el momento.

Será una prueba especial para Leclerc que tras su renovación con Ferrari, correrá en su país natal. Se postula así como uno de los favoritos para llevarse la prueba en el circuito urbano de Montecarlo. Las curvas a baja velocidad que caracterizan a la pista podrían ser la mejor oportunidad para Hamilton y el monegasco de sacar el máximo potencial al SF-26.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido